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Çiftçi, ”Geleceğimizi sağlam inşa edeceğiz”

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla Kültür Müdürlüğü’nün Bilgievleri ile çocuk kulüplerinde düzenlediği etkinliklere katıldı.

Çiftçi, ”Geleceğimizi sağlam inşa edeceğiz”

20 Aralık 2019 Cuma 10:35

 Velilerin de hazır bulunduğu etkinliklerde, çocukların giydiği yöresel kıyafetler programlara renk kattı. Çocuklarla yakından ilgilenen ve sohbet eden Başkan Çiftçi, “Ülkemizin istikbali olan çocuklarımıza yerli ve millî tüketim bilincini küçük yaşlarda aşılayarak geleceğimizi daha da sağlam inşa edeceğiz. Kültür Müdürlüğümüzün düzenlediği farkındalık etkinlerinde geleceğimiz olan yavrularımızı yerli ve milli tüketim bilincini öğretiyoruz. Çocuklarımızı yerli ve milli tüketim bilinci ile yetiştirmek  ülkemizin geleceği içinde çok önemli. Geleceğimiz olan çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmesi için imkanlarımızı seferber ediyoruz. Biz biliyoruz ki en büyük yatırım geleceğe ve eğitime yapılan yatırımdır. ”dedi.


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