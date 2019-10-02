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Çiftçi, mahalle mahalle Çayırova’yı dinliyor

Çayırova halkını yerinde dinleyip belediye yönetiminde söz sahibi yapan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, mahalle danışma meclisinin beşincisini Atatürk Mahallesi’nde gerçekleştirdi.

Çiftçi, mahalle mahalle Çayırova'yı dinliyor

02 Ekim 2019 Çarşamba 11:03

Yunus Ergüz İlkokulu bahçesinde düzenlenen Atatürk Mahallesi danışma Meclisi’ne Başkan Çiftçi’nin yanı sıra belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, AK Parti İlçe Başkanvekili Aşkın Duman, MHP ilçe Başkanı Yunus Emre Düzdaban, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

ÇAYIROVA’YI BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ

Toplantının açılış konuşmasını yapan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova tarihinde ilk kez düzenledikleri mahalle danışma meclislerinde amaçlarının sorunları yerinde dinlemek ve Çayırova’yı birlikte yönetmek olduğunu söyledi. Görevde 6 ayı geride bıraktıklarını, yeniden yapılanmaya gittiklerini, ihtiyaç listesini güncellediklerini belirten Başkan Çiftçi,” Bize verdiğiniz rekor oyu dikkate alarak gece gündüz demeden canla başla çalışacağız. Hedefimiz ve hayalimiz Çayırova’yı daha mutlu, huzurlu ve yaşanabilir bir şehir haline getirmek. Sorunları istişare ederek çözmek istiyoruz. Belediyemiz bünyesinde 2009 yılında hizmete giren mavi masanın işlevini genişlettik. Kayıt yaptıran vatandaşlarımızı sanayi kuruluşlarına yönlendiriyoruz. Son 6 ay içinde 302 kardeşimizi işe yerleştirdik. Şehrimizin daha temiz olması için çalışmalar yapıyoruz. İhtiyaç duyulan yerlere çöp konteynırları dağıttık. Eskileri tamir ettik. Önümüzdeki süreçte çöp konteynırları boşaltılırken kamyonun üzerinde yıkanacak. ”dedi.

ÇOCUKLARIMIZ HER ŞEYİMİZ

Çayırova’nın geleceği olan çocukların eğitimine çok önem verdiklerini ifade eden Başkan Çiftçi, onların ey iyi eğitimi almaları ve iyi bir meslek sahibi olabilmesi noktasında belediye olarak hür türlü fedakarlığı yaptıklarını belirterek, Bilgi Evlerini adeta bir eğitim yuvasına dönüştürdüklerini, üniversite ve lise hazırlık ile okul dersleri kursları açtıklarını söyledi.

Yenimahalle semt pazarını hizmete açtıklarını, üç mahallenin pazardan hizmet aldığını ve vatandaşların son derece memnun olduğunu ifade eden Başkan Çiftçi, Cayırova halkına hizmet etmekten mutlu olduğunu, görev süresini dolu dolu geçirmek için gece gündüz demeden canla başla çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Daha sonra sözü vatandaşlara bırakan Çiftçi, vatandaşların sorularını tek tek not alıp cevaplayarak, ilgili başkan yardımcıları ve birim müdürlerine talimat verdi.

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