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Çiftçi, minik başkanın seçim vaadini yerine getirdi

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, İstiklal İlkokulu 3-A sınıf başkanı olarak seçilen minik başkan Ömer Gürol’un, seçim vaadini yerine getirdi.

Çiftçi, minik başkanın seçim vaadini yerine getirdi

01 Kasım 2023 Çarşamba 14:33

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, minik başkanı ziyaret etti. Çayırova İstiklal İlkokulu 3-A sınıfında yapılan 7 adaylı başkanlık seçimini kazanan minik öğrenci Ömer Gürol, sınıf arkadaşlarına Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’yi sınıfa getireceğini seçimden önce vaat etmişti. Sözünü getirmek için minik öğrenci Ömer Gürol, annesiyle birlikte belediyeye gelerek, Çiftçi’yi sınıfa davet etti. Bunun üzerine Başkan Çiftçi 3-A sınıfına bir ziyaret gerçekleştirdi. Renkli görüntülere sahne olan buluşmada, öğrenciler, Bünyamin Çiftçi’ye büyük ilgi gösterdi. 3-A sınıfı öğrencileri sınıf başkanı Ömer Gürol’la birlikte, hazırladıkları özel pankartlarla Çiftçi’yi karşıladı.

 

“HEPİNİZİN GELECEĞİ İÇİN ÇOK ÇALIŞIYORUZ”

İlk olarak sınıf başkanı seçilen Ömer Gürol’u tebrik eden Başkan Çiftçi, daha sonra öğrencilerle de sohbet etmeyi ihmal etmedi. Minik öğrencilerle konuşan Başkan Çiftçi, “Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Böyle bir güzel karşılamadan ötürü hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinizin geleceği için çok çalışıyoruz. Ben sınıf başkanımızı da tebrik ediyorum. Derslerimize çok çalışmalıyız. Mutlaka spor yapmalıyız. Boş zamanlarınızda mutlaka kitap okuyun. Öğretmeniniz çok iyi ve çok başarılı sizleri de çok seviyor” dedi.

 

ÇİFTÇİ’DEN ÖĞRENCİLERE TEŞEKKÜR

Sınıf başkanı Ömer Gürol ve arkadaşları günün anısına elleriyle hazırladıkları Cumhuriyetimizin 100. yılına özel ve isimli bilekliği Başkan Bünyamin Çiftçi’ye takdim etti. Bünyamin Çiftçi, hediyeler için öğrencilere çok teşekkür ederken, “Bize en güzel hediyeyi Atatürk’ümüz Cumhuriyeti ilan ederek verdi” diye konuştu ve öğrencilerin Cumhuriyet Bayramı’nı tebrik etti. Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

 

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