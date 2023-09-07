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Çiftçi, üniversiteyi kazanan gençlerle buluştu

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, belediyenin Gençlik Merkezi’nde sınava hazırlanan ve üniversiteyi kazanan gençlerle bir araya gelip sohbet etti.

Çiftçi, üniversiteyi kazanan gençlerle buluştu

07 Eylül 2023 Perşembe 16:33

 Eğitime büyük önem veren ve gençlerin her zaman destekçisi olan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, YKS sınavına belediyenin gençlik merkezinde hazırlanan ve Türkiye’nin çeşitli üniversitelerine yerleşen öğrencilerle bir araya gelip, sohbet etti. Yeni üniversiteli olan gençlere, kendi meslek hayatından örnekler veren Başkan Çiftçi, öğrencilere tecrübelerini de aktardı. Bunun yanı sıra Çiftçi, üniversite kazanan öğrencilerle tek tek tanışıp sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Gençler, Başkan Çiftçi’ye hayata geçirdiği projeler ve gençlere yönelik çalışmaları için de teşekkür etti. Öğrencilerin yönelttiği sorulara da cevap veren Başkan Çiftçi, programın sonunda günün anısına gençlere hediye takdim etti.

 

“ESAS OLAN İNSANLIĞA FAYDA SAĞLAMAK”

Programda bir konuşma gerçekleştiren Başkan Çiftçi, şunları dile getirdi; “Sizlerle bir arada olmanın heyecanını yaşıyorum. Hepinizi tebrik ediyorum. Biz Çayırova Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız. Bir sorun veya ihtiyacınız olduğunda bize mutlaka ulaşın. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Esas olan insanlığa fayda sağlamak. Hayat felsefemiz bu olmalı, bütün canlılara faydalı olabilmek niyetini taşımalıyız. Hedefinize ne kadar çok güzel şeyler koyarsanız o kadar çok başarılı oluyorsunuz. Sizlerden çok şey bekliyoruz, tamamen kendinizi eğitiminize odaklamanızı istiyoruz. Sizleri önemsiyoruz ve sizleri sonuna kadar destekleyeceğiz.”

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