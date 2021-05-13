Gün boyu bayramlaşmayı başkanlık makamında sürdüren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, daha sonra sırasıyla Siyasi parti Çayırova ilçe başkanları, mahalle muhtarları, belediye meclis üyeleri yöre dernek başkanları ve AK Parti Çayırova İlçe Teşkilatı ile video konferans yöntemi görüşerek bayramlarını kutladı.
Çiftçi, video konferansla bayramlaştı
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, video konferans yöntemiyle bayramlaştı.
Gün boyu bayramlaşmayı başkanlık makamında sürdüren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, daha sonra sırasıyla Siyasi parti Çayırova ilçe başkanları, mahalle muhtarları, belediye meclis üyeleri yöre dernek başkanları ve AK Parti Çayırova İlçe Teşkilatı ile video konferans yöntemi görüşerek bayramlarını kutladı.