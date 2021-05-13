Çiftçi, video konferansla bayramlaştı

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi Bayram Namazını Osman Nuri Aksoy Camii’nde kıldı. Namaz sonrası vatandaşlarla selamlaşıp bayramlaşan Başkan Çiftçi, bayram tebriklerine makamda video konferans yöntemiyle devam etti. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Milletvekilleri, AK Parti ilçe başkanları ve il yönetim kurulu üyeleriyle video konferans ile görüşen Çiftçi, Ramazan Bayramlarını tebrik etti.

Gün boyu bayramlaşmayı başkanlık makamında sürdüren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, daha sonra sırasıyla Siyasi parti Çayırova ilçe başkanları, mahalle muhtarları, belediye meclis üyeleri yöre dernek başkanları ve AK Parti Çayırova İlçe Teşkilatı ile video konferans yöntemi görüşerek bayramlarını kutladı.



