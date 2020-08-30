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Ciftçi'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ciftçi'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

30 Ağustos 2020 Pazar 10:05

Başkan Çiftçi mesajında şunları söyledi: "26 Ağustos 1922 tarihinde Gazi Mustafa Kemal'in Başkomutanlığında başlayan Büyük Taarruz, verilen çetin mücadelelerinin ardından Dumlupınar'da zafere taşınmıştır. 30 Ağustos'ta kazanılan bu destansı zaferle milletimiz, kendisine reva görülen esaret gömleğini yırtıp atmış, ne pahasına olursa olsun bağımsızlığından taviz vermeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir. Son devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin de müjdesi olan Büyük Zafer, tarihten silinmek istenen Türk milletinin yeniden şahlanışının adıdır. Tarihteki tüm zaferlerimiz gibi 30 Ağustos'un arkasında da gözlerini kırpmadan hayatını feda eden kahramanlarımızın cesaretleri vardır. Milletimiz, dün olduğu gibi bugün de istiklal ve istikbali için canından aziz bildiği vatanı uğrunda aynı fedakarlık ve cesareti göstermeye hazırdır. 30 Ağustos Zafer'in 98. yılında milletimiz bu zaferi armağan eden İstiklal Harbi'nin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.Aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum."
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