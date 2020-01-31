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Çiftçi’den Çayırova’lı aileye ziyaret

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Emek Mahallesi’nde oturan Mehmet Yılmaz’ın ailesini Elazığ Kızılay Mahallesi’nde ikamet ettiği evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çiftçi'den Çayırova'lı aileye ziyaret

31 Ocak 2020 Cuma 15:40

Gebze Belediyeler Birliği üyesi belediye başkanları ile gittiği Elazığ’da incelemelerde bulunan Başkan Çiftçi, birlikte görev yaptığı AK Parti Çayırova Kurucu İlçe Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Yılmaz’ın Elazığ Kızılay Mahallesi’nde ikamet eden ailesini ziyaret etti. Gebze, Darıca ve Dilovası belediye başkanları ile Mehmet Yılmaz’ın ailesine giden Çiftçi, üzüntülerini dile getirip, geçmiş olsun temennisinde bulundu.




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