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Çiftçi'den engelli merkezi sözü

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, seçim beyannamesinde söz verdiği Engelli Merkezi Projesi’ne en kısa sürede başlayacaklarının müjdesini verdi.

Çiftçi'den engelli merkezi sözü

09 Eylül 2020 Çarşamba 10:24

Engelli vatandaşlara 7/24 hizmet veren Çayırova Belediyesi, ilçede ikamet eden engelli vatandaşların kullandığı akülü tekerlekli sandalyelerin bakımını yapıp, akülerini yeniledi.Engelli vatandaşların ve ailelerinin katılımı ile belediye önünde düzenlenen programda, vatandaşlara yeni aküleri teslim edildi. Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, başkan yardımcıları, birim müdürlerinin de katıldığı programda bir konuşma yapan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 7/27 hizmet veren Engelli Koordinasyon Merkezimizle, ilçemizde engelli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Çayırova’da 4 bine yakın engelli vatandaşın bulunduğunu ifade eden Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “ Engelli kardeşlerimizden gelen talep doğrultusunda akülü tekerlekli sandalyelerin bakım ve onarımını yaptığımız kardeşlerimizin akülerini de yeniledik.” dedi.

ENGELLİ MERKEZİ PROJESİ  


Belediye bünyesinde hizmet veren Engelli Koordinasyon Merkezi (EKM)’nin 7 personel ve 4 araçla engelli vatandaşlarımıza 7/24 hizmet verdiğini ifade eden Başkan Çitçi,” Akülü araç,  mekanizmalı hasta yatağı, medikal sarf malzeme ve hastane ulaşımı hizmeti verdikleri engelli vatandaşlarımızın her daim yanındayız ve hizmetindeyiz” ifadelerini kullandı. Engellilerin kendileri için çok özel olduğunu belirten Başkan Çiftçi, göreve gelir gelmez önem ve öncelik verdikleri engelli merkezi projesinin çizimine başladıklarını ve en kısa sürede başlayacaklarını, projeyi tamamladıklarında, ilçede yaşayan engelli vatandaşlarımızın günlük ihtiyaçlarını karşılayacağı önemli bir hizmeti hayata geçireceklerini sözlerine ekledi.




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