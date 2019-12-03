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Çiftçi'den Engelliler Günü Programına davet

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısı ile düzenlenen programa tüm ilçe halkının davetli olduğunu bildirdi.

Çiftçi'den Engelliler Günü Programına davet

03 Aralık 2019 Salı 09:56

Çayırova Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısı ile bir program düzenledi. Çayırova Kapalı Spor Salonu’nda 3 Aralık Salı günü saat 15:00’de başlayacak programda Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi bir konuşma yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın onur konuğu olarak katılacağı programda gösteri maçı da yapılacak.

ENGELLİLERİMİZİN HAYATINI KOLAYLAŞTIRACAĞIZ

Çayırova Belediye Başkan Çiftçi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısı ile yaptığı açıklamada, ”Çayırova Belediyesi olarak, engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayatın içinde engellerle karşılaşmadan yer almasını sağlamayı en önde gelen görevlerimiz arasında görmekte ve bu yönde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu dönem hayata geçireceğimiz engelsiz yaşam merkezi projemizle ilçemizde yaşayan engelli kardeşlerimizin günlük yaşamlarını kolaylaştırmak için çalışmalarımız devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

Çiftçi,” Bu duygu ve düşüncelerle, sosyal yaşamın bir parçası olmalarının önündeki engelleri ve insanların zihinlerindeki engelleri aşarak hayatın her alanında başarıyla yer alan engelli vatandaşlarımızın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü tebrik ediyor,  sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat diliyorum. ”dedi.

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