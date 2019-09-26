Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Yenimahalle Ortaokulu’nda eğitim gören öğrencilere kitap kumbarası dağıttı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç ile birlikle bu okula giden Başkan Çiftçi, 4-13 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan kitap fuarı hakkında bilgi verdiği öğrencilere kitap kumbarası hediye etti. Kitap okumanın önemine dikkat çeken Başkan Çiftçi, öğrencilerden başarılı olmaları için çok kitap okumalarını ve ders çalışmalarını istedi.
Çiftçi’den öğrencilere kitap kumbarası
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 4-13 Ekim tarihleri arasında Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan kitap fuarı için öğrencilere kitap kumbarası dağıttı.
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Yenimahalle Ortaokulu’nda eğitim gören öğrencilere kitap kumbarası dağıttı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç ile birlikle bu okula giden Başkan Çiftçi, 4-13 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan kitap fuarı hakkında bilgi verdiği öğrencilere kitap kumbarası hediye etti. Kitap okumanın önemine dikkat çeken Başkan Çiftçi, öğrencilerden başarılı olmaları için çok kitap okumalarını ve ders çalışmalarını istedi.