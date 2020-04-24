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Çiftçi’den Ramazan ayı mesajı

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Çiftçi'den Ramazan ayı mesajı

24 Nisan 2020 Cuma 19:45

Hayatımıza sayısız güzellikler katan rahmet, bereket, bağışlanma, arınma ve huzur mevsimi Ramazan ayına kavuşmanın sevinci içerisinde olduklarını belirten Başkan Çiftçi’nin mesajı şöyle,”

Gelişiyle gönüllerimizi aydınlatan rahmet ve bereket mevsimi Ramazan ayının yüreklerimize huzur, evlerimize bereket, ailemize, Çayırova’mıza, ülkemize ve İslâm âlemine şifa ve hayırlar getirmesini Cenâb-ı Hakk’tan niyaz ediyorum.

Maalesef koronavirüs salgını sebebiyle Ramazan-ı Şerif-i bu yıl sadece evlerimizde ağırlayacağız. Sahurun bereketini, iftarın sevincini, teravihin coşkusunu, mukabelenin huzurunu ve Ramazan’ı bereketlendiren birçok eşsiz güzelliği bu yıl evlerimizde yaşayacağız. Ama inşallah şifa ve rahmet ayı olan Ramazan ayından sonra çifte bayram edip bu salgından kademeli olarak kurtulmuş olacağız.

Sahuru, iftarı, teravihi, mukabelesi, itikâfı, Kadir Gecesi ve daha birçok feyiz ve bereketiyle bizler için büyük bir nimet ve Allah’ın yeryüzüne rahmetinin açık bir tecellisi olan bu mübarek ayı en güzel bir şekilde değerlendirip sağlıklı, huzurlu bir şekilde Ramazan Bayramına bizleri ulaştırmasını Rabbimden diliyor; tüm Çayırovalı hemşerilerimin mübarek Ramazan ayını tebrik ediyorum.”

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