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Çıkan yangında vefat eden yaşlı kadının cenazesine ulaşıldı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yangın nedeniyle çöken evin enkazında kalan yaşlı kadının cenazesine ulaşıldı.

Çıkan yangında vefat eden yaşlı kadının cenazesine ulaşıldı

01 Şubat 2021 Pazartesi 22:35

Alınan bilgiye göre, kırsal Nüzhetiye Mahallesi'nde dışarı dökülen küllerin sıçraması sonucu Osman Yavaş'a (83) ait ahırda yangın çıktı. 

Yangını söndürmek için dışarı çıkan Yavaş, alevlerin "kagir" olarak tabir edilen iki katlı yığma taş binaya sıçraması üzerine itfaiyeye haber verdi.

Alev kısa sürede evi sararken, olay yerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri, çöken binanın enkazında kalan Şükriye Yavaş'a (80) ulaşmak için çalışma başlattı. 

Köy halkının göz yaşları içerisinde izlediği ve 2 saat süren çalışma sonucunda Şükriye Yavaş'ın cenazesine ulaşıldı.

Yavaş'ın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ailenin salgın nedeniyle kışı köydeki evlerinde geçirdiği öğrenildi.

Olay yerinde gelerek çalışmaları takip eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, büyük üzüntü içerisinde olduklarını belirterek, Şükriye Yavaş'a Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diledi.



AA
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