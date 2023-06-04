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Çilek Hasadı Ertelendi

İzmit Belediyesi geçtiğimiz yıl oluşturduğu Çilek Köyü'ndeki hasat programını hava muhalefeti sebebiyle ertelediğini duyurdu.

Çilek Hasadı Ertelendi

04 Haziran 2023 Pazar 13:53

  İzmit Belediyesi, Çayırköy Mahallesi’nde yıllardır atıl bırakılan 12 dönümlük araziye 2022 yılının Ekim ayında 25 bin çilek fidesi dikmişti. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet tarafından ekilen fidelerden büyüyen çilekler ilk hasat için hazır hale geldi. Çilek Köyü’ndeki ilk hasat programı bugün yapılacaktı fakat programın hava muhalefeti sebebiyle ertelendiği açıklandı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda çilek hasadının ileri bir tarihe ertelendiğini belirterek, “Bugün gerçekleştirmeyi planladığımız Çilek Köy hasat etkinliğimiz yaşanan hava muhalefeti sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Tüm vatandaşlarımızın bilgisine sunulur” ifadelerini kullandı. 


İHA
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