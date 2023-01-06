



Darıca Adnan Menderes Kültür Merkezi Konferans Salonunda gerçekleşen “Çocuğumun Beyninde Neler Oluyor” adlı söyleşi programına katılım yoğundu. Akademisyen bir anne olarak bilinen Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal’dan çocuk gelişimi ve çocuk, anne ve aile kavramları üzerine verimli bilgi akışı sağlandı. Söyleşide çocukların gelişimi ve süreçlerinde yaşanan durumları, etkileri ve ebeveynlerin davranışlarına dair annelerden gelen sorulara da cevap verildi.





ÇOCUĞUNUZU VE KENDİNİZİ BİR FOTOĞRAFLA KIYASLAMAYIN

Çocukluk döneminden başlayıp ömür boyu süren beyin gelişiminin nasıl ve ne yönlü süreçlerin olabileceğini bilimsel verilerle anlatan Bencik Kangal, annelerin sıkı sık yaptıkları hatalardan bahsederken anne olmanın önemine vurgu yaptı. Çocukların gelişiminde kıyasın yeri olmadığına değinerek örneklerle sosyal medyanın yansımalarından bahsetti. Sosyal medyadaki bir fotoğrafla kendi dünyalarının tamamını kıyaslayarak hataya düşen annelere Bencik Kangal, “Çocuğunuzu ve kendinizi bir fotoğrafla kıyaslamayın bakın gerçekler sizin evde yaşadıklarınız” diyerek sağlıklı yaşamın kendi öz benliklerinde olduğuna vurgu yaptı.





İNSAN OLUNUR MU İNSAN DOĞULUR MU?

Sağlıklı yaşamın ve ailesel bütünlüğün önemiyle yola çıkan Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Ailem Buluşmaları olarak sekizinci programı verimli ve aktif bir şekilde annelerle buluşturdu. Söyleşide; İnsan Olunur mu İnsan Doğulur mu?, Gelişimde Çevre Etkisi, Basit Düzeyde Beyin Gelişimi, Etkileme / Kıyaslama, Etkili Anne Babalık İçin İp Uçları gibi konulara değinilerek, anne-babalık başlıkları üzerine keyifli ve bilgi içerikli bir program gerçekleşti. “Çocuğa yaramaz diyorsunuz, kural tanımaz diyorsunuz bunların hepsi üst beyinde olan şeylerdir” diye konuşan Doç. Dr. Kangal, çocukların beyinsel gelişiminin ebeveynlerin sorumluluğunda olup, çocuğun beyin yapısının duygu, davranış, tutum vb. durumlarının her çocuğun kendi yaş grubuna göre olduğunu belirtti. Birkaç kez Kocaeli’ye geldiğini söyleyen Bencik Kangal, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları için teşekkür ederim” dedi.





AİLEM KOCAELİ BULUŞMALARI

“Aile Kocaeli Buluşmaları” adı altında planlanan söyleşilerde Ailem Kocaeli projesi ile yürütülmektedir. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından geniş kitlelere ulaşabilmek, çalışmaların sürekliliğini sağlamak amacı ile sağlıklı yaşamın ruhsal ve bedensel bir bütün olarak ele alındığı, eğitim ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulduğu “Ailem Kocaeli” projesi ile hizmet vermektedir. Ailem Kocaeli Buluşmalarında çocuk ve annenin keyifli ve verimli zaman geçirmeleri için ebeveynlerin programı sırasında, çocukların keyifle eğlenebilecekleri çocuk atölyeleri etkinliği hizmeti vermektedir. Ailem Kocaeli Buluşmalarının 9.’sunda ‘Çocuklarımızın Hayatında Bıraktığımız İz: Çeyiz’ konu başlığıyla uzman aile danışmanı yazar Hatice Kübra Tongar 7 Ocak Cumartesi günü saat 14.00’da Dilovası Belediyesi Konferans Salonunda Kocaelilerle buluşacak. Hizmetler hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlarımız 318 27 25 nolu telefonu arayabilir.



