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Çocuk Kulüplerinde yüz yüze eğitim başladı

Çocuk Kulüplerinde yüz yüze eğitim başladı

Çocuk Kulüplerinde yüz yüze eğitim başladı

23 Eylül 2020 Çarşamba 18:43

Çayırova Belediyesi Çocuk Kulüplerinde yüz yüze eğitim başladı. Çayırova'nın geleceği olan 5 yaş grubu çocuklara 7 merkezde tam ve yarım gün eğitimin verildiği Çocuk Kulüplerinin açılışı dolayısıyla Akse Mahallesi Çocuk Kulübünde düzenlenen programa Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi de katıldı. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına göre eğitimin verildiği çocuk kulübünü gezen ve çocuklarla sohbet eden Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Şehrimizi imar, geleceğimizi inşa ediyoruz. Belediyemiz çocuk kulüplerimizde yüz yüze eğitimlere başladık. 7 mahallede 7 merkezde yaklaşık 500 yavrumuzu geleceğe hazırlıyoruz. Pandemi dolayısıyla gerekli hijyenik ve sağlık ortamı en üst seviyede tutarak, maske, mesafe ve temizlik kurallarını büyük bir titizlikle uyguluyoruz. Çayırovamızın geleceği yavrularımıza okul öncesi eğitim veriyoruz. Yavrularımızın çok iyi bir şekilde yetişmesi için her türlü imkanlarımızı seferber ediyoruz. Biz biliyoruz ki en büyük yatırım eğitime ve geleceğe yapılan yatırımdır. İlçemizin eğitimdeki başarı grafiğini daha da yukarıya taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

AA
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