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Çocuklar İstedi, Körfez Belediyesi Yaptı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'ten park isteyen çocukların talebi yerine getirildi.

Çocuklar İstedi, Körfez Belediyesi Yaptı

09 Mart 2023 Perşembe 14:28

                                  
 
 Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'ten park isteyen çocukların talebi yerine getirildi.   
 Görev bölgesi olan Kahramanmaraş’ta yardım çalışmalarını koordine eden Belediye Başkanı Şener Söğüt'ten çocuklar park talep etmişti. Çocukların yüzlerini güldürecek çalışma hayata geçirildi. Kardeşlik Parkı miniklerin hizmetine sunuldu. Yapımı kısa sürede tamamlanan Kardeşlik Parkını eşi Hatice Söğüt ile birlikte ziyaret eden Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, çocuklarla bol bol vakit geçirdi. Körfez Belediyesi tarafından yapılan parkta doyasıya vakit geçiren çocuklar, Belediye Başkanı Şener Söğüt'e teşekkür etti. 
 









                                    


İHA
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