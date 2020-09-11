Çocuklara sporu sevdiren etkinlik

BİRÇOK PARKURDAN GEÇTİLER
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın düzenlediği Cebeci sahilindeki etkinlikte birçok aktiviteye yer verilirken kurulan parkurlarda çocuklar engellerin üstünden ve altından geçtikten sonra kazılan çukurun içinden geçip oluşturulan dairelerin içinden geçtiler. Bu zorlu aşamanın ardından yine engellerin altından sürünerek bitiş kısmına geldiler. En son kısım da ise meyvelerden oluşan puzzleları tek tek masaya dizerek parkuru tamamladılar.
ANNE VE BABAMIZA ÖRNEK OLUYORLAR
Mavi bayraklı Kandıra Cebeci sahilinde kurulan parkurda kıyasıya yarışan çocuklar eğlenmenin yanında hız, sürat, dayanıklılık ve koordinasyon gibi temel motorik özelliklerini geliştiriyor. Kurulan parkurlarda çok eğlendiklerini söyleyen çocuklar, hareket ederek sağlıklı bir yaşam süreceklerini belirtti. Bazı çocuklar ise “Anne ve babamıza örnek olacağız onlarında egzersiz yapmalarını sağlayacağız” dedi.
ANNE ŞEHİR SAĞLIKLI YAŞAM PROGRAMI
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen etkinlik Derince 60 Evler Sahili’nde de yapıldı. Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı kapsamında vatandaşların katıldığı açık havada spor egzersizlerine de devam ediliyor. Ayrıntılı bilgiler için 318 21 50 numaralı telefon aranabiliyor.
Bülten No: 1356