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CUMHURİYETİN 100. YILI İÇİN FİDANLAR TOPRAKLA BULUŞTU

Başkan Bıyık, öğrencilerle fidan dikti

CUMHURİYETİN 100. YILI İÇİN FİDANLAR TOPRAKLA BULUŞTU

24 Ekim 2023 Salı 13:31

Cumhuriyetin 100. Yılı kutlamaları kapsamında Darıca’da çeşitli etkinlikler düzenlenirken Darıca Aslan Çimento Meslek Lisesi’nde 100 adet fidan toprakla buluştu. Gençlerle fidan diken Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Cumhuriyetin gençlerin omzunda sonsuza kadar yaşayacağını söyledi.

Cumhuriyetin 100. Yılı, Darıca’da farklı etkinliklerle kutlanıyor. Darıca Belediyesi ve Darıca Kaymakamlığı işbirliğinde bir hafta boyunca her gün farklı etkinlik düzenlenirken Darıca Aslan Çimento Meslek Lisesi’nde de örnek bir proje hayata geçirildi.

100. YILDA 100 FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU

Okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte Cumhuriyetin 100. Yılı dolayısıyla 100 adet fidan toprakla buluştu. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da programa katılarak gençlerle birlikte fidanları toprakla buluşturdu. Cumhuriyetin 100. Yılında anlamlı bir etkinliğe katılmaktan ve gençlerle bir arada olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, Cumhuriyetin gençlerin omzunda sonsuza kadar yaşayacağını söyledi ve öğrencileri tebrik etti.

CUMHURİYET GENÇLERİN OMZUNDA SONSUZA KADAR YAŞAYACAK

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de cumhuriyeti gençlere armağan ettiğini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “100 yıl önce Cumhuriyet de bu fidanlar gibi yeni bir filizdi. Ama sağlam temeller üzerine oturan Cumhuriyetimiz 100 yıldır ayakta. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk de cumhuriyeti gençlere armağan etmişti. 100 yıldır olduğu gibi bundan sonra da gençlerin omzunda yaşamaya devam edecektir. Bu güzel ve anlamlı etkinliği gerçekleştiren okul idarecilerini ve fidanları toprakla buluşturan geleceğimizin teminatı kıymetli gençlerimizi tebrik ediyorum” dedi.

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