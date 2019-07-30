Daha temiz bir Darıca için ekip kuruldu

Darıca Belediyesi, “Daha temiz bir Darıca” anlayışıyla örnek bir uygulama başlattı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla ana cadde ve sokakların temizliği için özel bir ekip kuruldu. Darıca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekip, her gün bir mahallede cadde ve sokakların baştan sona temizliğini yapıyor. Ara sokaklara da giren ekipler gerek sokak temizliği gerekse de yıkama işlemiyle en ücra noktaya kadar ulaşıyor. Sokak temizliği için kurulan ekip, vatandaşlar tarafından da beğeni topladı. Sokaklarında temizlik ekiplerini gören vatandaşlar Darıca Belediyesi’ne örnek uygulama için teşekkür ettiler.

SOKAKLARIN TEMİZLİĞİ BİZDEN TEMİZ TUTMASI SİZDEN

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, uygulama ile daha yaşanabilir bir Darıca inşa etmek istediklerin ifade ederek “Göreve geldiğimizde gönül belediyeciliği sözü verdik. Her alanda vatandaşlarımıza dokunan işler yapmak istiyoruz. Sokakların temizliğini önemsiyoruz. Daha temiz bir Darıca anlayışıyla hareket ederek özel bir ekip kurduk. Oluşturulan ekip sadece ana caddelerde değil mahalle aralarındaki sokakları da temizliyor. Burada vatandaşlarımıza da görevler düşüyor. ‘Sokakların temizliği bizden temiz tutması sizden’ sloganıyla da vatandaşlarımızla el ele vererek daha temiz bir Darıca inşa etmek istiyoruz. Bu konuda belediye ve vatandaş olarak ortak hareket ederek sokaklarımızı daha temiz tutmak istiyoruz. Bu konuda herkesi duyarlı olmaya davet ediyoruz” diye konuştu.