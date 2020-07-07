Daha yaşanabilir bir Çayırova için çalışıyoruz

EMEK MAHALLESİ’NE 10 BİN TON ASFALT
Hizmetleri aciliyet ve öncelik sırasına göre gerçekleştirdiklerini ifade eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi,” Emek Mahallemizde yaklaşık 3,5 milyon TL’lik ihale gerçekleştirdik. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Asfalt öncesi 20 bin ton PMT serilecek. 35 sokakta 10 bin ton asfalt imalatı yapacağız. 10 sokakta 15 bin metrekare parke taşı döşenecek. Yaz sezonu boyunca üst yapı çalışmalarının devam edeceği Emek Mahallemize geçtiğimiz yıl 36 sokağa 12 bin top PMT ve 8 bin ton asfalt sermiştik.” dedi
Çayırova halkının daha huzurlu ve mutlu bir şehirde yaşaması için canla başla çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Başkan Çiftçi, tüm birimlerle birlikte ilçe halkına en iyi hizmeti sunmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi.
ŞEHİTLİK PARKI’NI İNCELEDİ
Başkan Çiftçi daha sonra Özgürlük Mahallesi’nde yenilenen ve modern bir görünüm kazanan Şehitlik Parkı’nda incelemelerde bulundu. Parkta oturan vatandaşlarla sohbet eden Başkan Çiftçi, yeni ve modernize parklar sözü doğrultusunda çalışmaların devam ettiğini belirterek, göreve geldikleri günden bugüne 4 parkı yenilediklerini söyledi. Çiftçi, daha yeşil bir Çayırova hedefiyle parkları yenilemeye ve yeni parklar yapmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi