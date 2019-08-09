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Daren’le Hayata Tutunuyorlar

Kısa adı DAREN olan Darıca Belediyesi Engelliler Merkezi yaptığı faaliyetlerle ilçede yaşayan engelli vatandaşların ve ailelerinin hayatını kolaylaştırarak onları topluma kazandırmaya devam ediyor.

Daren'le Hayata Tutunuyorlar

09 Ağustos 2019 Cuma 14:13

Periyotlar halinde düzenlenen bilgisayar, müzik, filografi gibi değişik kurslarla engelli vatandaşların yaşamlarına katkı sunan DAREN, ilçede yaşayan engelli vatandaşlara yönelik değişik sosyal ve kültürel etkinliklerle de onları topluma kazandırmayı ve toplumla bütünleştirmeyi hedefliyoruz.

ENGELLİ KARDEŞLER İÇİN UNUTULMAZ BİR GÜN

Darıca Belediyesi Engelliler Merkezi, annesi ve babası vefat eden üç kardeşe unutulmaz bir gün yaşattı. Kardeşlerin en büyüğü olan, zihinsel ve bedensel engelli olarak hayata tutunmaya çalışan Yalçın Emirhüseyinoğlu,  Ormanya’da düzenlenen etkinlikte gönlünce bir gün geçirdi.

Dışarıya çıkamayan ve yüzde yüz engele sahip olan Yalçın’ı, Daren(Darıca Belediyesi Engelliler Merkezi) Ormanya’ya götürerek, yıllardır göremediği ve çokça merak ettiği doğaya kavuşturdu. Ona her anında eşlik eden belediye personeli ile çok keyifli zaman geçiren ve gün boyunca doğanın tüm güzelliklerini doyasıya yaşayan Yalçın ve kardeşleri yetkilere teşekkür  ettiler.

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