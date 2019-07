Darıca 15 Temmuz Şehitlerini Unutmadı

Darıca Kaymakamlığı ile Darıca Belediyesi’nin birlikte düzenlediği etkinlikler Nenehatun Mezarlığı’ndaki şehitlikler ziyareti ile başladı. Bağlarbaşı Merkez Camii’nde öğle namazının ardından okunan Mevlid-i Şerif’le devam eden etkinlikler Çınaraltı Meydanı’ndan Darıca Kent Meydanı’na kadar yapılan Kortej Yürüyüşü’nün ardından Cumhuriyet Meydanı’ndaki Anma Programı ile son buldu.

EDİP ZENGİN UNUTULMADI

Darıca Şehitliği'nde düzenlenen programa Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü ismail Oğuz, Darıca Ak Parti İlçe Başkanı Ufuk Acay, Darıca CHP İlçe Başkanı Gürer Yıldırım, Darıca MHP İlçe Başkanı Adem Emre Aygün, Darıca Belediye Başkan Yardımcıları Cüneyt Şentürk ve Abdullatif Özkan, Darıca Belediye Meclis Üyeleri, şehit aileleri, Darıcalı muhtarlar, partililer, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Programda şehitlerimiz için Kur'an-Kerim okunurken, program Darıca Müftüsü Muharrem Bilgiç tarafından okunan dua ile son buldu. Etkinlikler Bağlarbaşı Merkez Camii’nde öğle namazının ardından okunan Mevlid-i Şerif’le devam ederken, Ak Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ile birlikte Darıca Belediye Başkanı Mzuaffer Bıyık, 15 Temmuz’da şehit edilen Edip Zengin’in annesini ziyaret ettiler.

KORTEJE YÜZLERCE KİŞİ KATILDI

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Çınaraltı Meydanı’ndan Darıca Kent Meydanı’na kadar Kortej Yürüyüşü yapıldı. İlçe protokolü ile birlikte binlerce vatandaşın katıldığı yürüyüşte vatandaşlar zaman zaman sloganlar atarak birlik ve beraberlik mesajları verdiler.

DARICA KENT MEYDANI’NDA NÖBETTEYDİ

15 Temmuz 2016’da yapılan hain darbe girişiminde vatandaşların toplanma noktası olan ve devamında 27 gün boyunca “Vatan Nöbeti” tutulan Darıca Cumhuriyet Meydanı bu yıl da anma etkinliklerinin merkezi oldu. Meydanı dolduran kalabalık, gecenin ilerleyen saatlerine kadar alanı terk etmezken, gece boyunca Darıca Belediyesi ve sivil toplum kuruluşları tarafından vatandaşlara yiyecek ve içecek ikram edildi.

İstiklal Marşı ve Saygı duruşu ile başlayan program okunan Kuran-ı Kerim ve yapılan dualarla devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERsoğan’ın İstanbul Atatürk Havaalanında vatandaşlara yaptığı konuşma dev ekranlardan canlı olarak verildi.

TAYYİP ERDOĞAN’IN DİK DURUŞU İLE DARBE BASTIRILDI

Darıca Belediye Başkanı Başkanı Muzaffer Bıyık meydanda toplanan kalabalığa bir konuşma yaparken, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dik ve kararlı duruşu ile halkını meydanlara davet etmesiyle birlikte hain darbe girişimi milletin karşısında başarısız olarak yerini şanlı bir destana bırakmıştır.” dedi.

Bşakan Bıyık; “15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminin 3. Yıldönümünde bir kez daha demokrasiye darbe vurmak isteyenleri lanetliyor başta şehit ve gazilerimiz olmak üzere darbeye direnen tüm duyarlı vatandaşlarımızı şükran ve minnetle yad ediyorum.

Bundan 3 yıl önce 15 Temmuz 2016’da yaşanan o karanlık gece hepimizin hafızalarında tazeliğini koruyor. Gözü dönmüş FETÖ’cü hainler emellerine ulaşmak için gözlerini kırpmadan bu vatanın evlatlarını hunharca şehit ederken göğsünde iman ve yüreğinde vatan sevgisi olan kardeşlerimiz ise geçmişte atalarından miras kalan bağımsızlık ve bayrak aşkıyla darbeye direniyordu. Ülkemizin dört bir yanında ellerinde ay yıldızlı bayraklarıyla meydanlara koşan milyonlarca vatandaşımızın direnişi tüm dünya mazlumlarına da örnek olmuştur.Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dik ve kararlı duruşu ile halkını meydanlara davet etmesiyle birlikte hain darbe girişimi milletin karşısında başarısız olarak yerini şanlı bir destana bırakmıştır.

Kahraman Türk milleti, geçmişte Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda gösterdiği birlik beraberlik gibi 15 Temmuz’da da aynı ruh ve aynı inançla ülkemiz üzerinde oynanmak isteyen tüm oyunları buruşturup çöpe atmıştır.15 Temmuz demokrasi destanında genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle milletimiz en ön safta yer aldılar. Kahraman Türk milleti, tıpkı bundan bir asır önce Çanakkale'de ve Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi vatanlarının işgal edilmesine izin vermediler.

Darbe girişiminin ilk anlarından itibaren milletimiz, tüm farklılıklarını bir tarafa bırakarak, darbecilere karşı tek vücut oldu. "Şehit olmaya gidiyoruz" diyerek en sevdiklerinden “helallik” alarak meydanlara koşan kahraman vatandaşlarımız, ellerindeki onca ağır silaha, tanka, bombaya, uçağa rağmen FETÖ'cü hainleri hezimete uğrattı. Yakın tarihimizin en büyük ihaneti, milletimizin kararlılığı sayesinde yenilgiye uğradı. Milletimizin tüm fertleriyle en ön safta olduğu bu direniş destanının sıradanlaştırılmasına, unutulmasına veya unutturulmasına asla izin vermeyeceğiz. Çünkü 15 Temmuz destanı basitleştirilecek bir olay değildir. Kökleri yüzyıl öncesine uzanan milli mücadele ve bağımsızlık savaşının adeta devamıdır.

15 Temmuz, ülkemizin tarihi açısından bir mihenk taşı, bir milat noktasıdır. Ülkemizin en zor zamanlarından biri olan 15 Temmuz’da tüm vatandaşlarımız hain darbe girişimine tepki vererek geleceğimiz adına destan yazmıştır. 15 Temmuz sadece bugün değil gelecekte de şanlı bir destan olarak hatırlanacaktır. 15 Temmuz aynı zamanda ülke olarak birlik beraberliğimizi her daim muhafaza etmemiz gerektiğini göstermesi açısından da önemlidir. Ülke ve millet olarak zor bir coğrafyada bulunuyoruz. Düşmanlar tarihin her döneminde ülkemiz üzerine hain planlar yapmış ve bu emellerini hayat geçirmek için saldırıya geçmiştir. Ama her defasından karşılarında kahraman Türk milletini bulmuşlardır. 15 Temmuz ne ilk ne de son saldırıları olacaktır. Devlet ve millet olarak her zaman hazır ve dikkatli olmamız gerektiğinin farkında olmalıyız.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da ortaya koymuş olduğu Cumhuriyetin 100. Yılı olan 2023 hedefleri doğrultusunda bu bilinç ve kararlılıkla hareket etmeliyiz. Daha güçlü bir Türkiye için her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var.15 Temmuz, Türk milletinin demokrasiye ve milli iradeye olan bağlılığı ve inancını da ortaya koymuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” sözündeki gibi 15 Temmuz’da milyonlar meydanlara çıkarak milli iradeye sahip çıkmıştır. Demokrasilerde her daim son söz milletindir. Türk milleti bunu 15 Temmuz’da bir kez daha göstermiştir. Hainler 15 Temmuz’da tankla, tüfekle saldırırken milletimiz bombalar altında bile korkmadan, çekinmeden kararlılıkla demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkarak tüm dünyaya geri adım atmayacağını göstermiştir.

15 Temmuz aynı zamanda bir zafer destanıdır. Ve bu zafer Türk milletinin ortak zaferidir. Ülkemizin doğusunda batısında, kuzeyinde güneyinde tek vücut olan milletimizin yazdığı bir destandır. 15 Temmuz’da Darıca Cumhuriyet Meydanı da tıklım tıklım dolmuştu. Her görüşten vatandaşımızla birlikte günlerce demokrasi nöbetleri tuttuk. Ben buradan demokrasiye inanan ve milli iradeye sahip çıkan Darıcalı hemşerilerime bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun. Bugün ortak zaferimizin, şahlanışımızın, kutlu direnişimizin 3. Yıldönümü’nü kutluyoruz. Demokrasi şehitlerimizi şükran ve minnetle yad ediyorum. Bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimize şifalar diliyorum. Bu millet onları asla unutmayacak.” diyerek konuşmasını tamamladı.

Darıca Kaymakamı Ömer Karaman’da vatandaşları selamlayarak, “başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnet anıyorum, gazilerimize sağlık ve afiyetler diliyorum, anma programlarının düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür diyorum.” dedi.

ÖZIŞIK DARICALILARA 15 TEMMUZ ANILARINI PAYLAŞTI

Darıca’daki anma etkinlikleri gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam ederken, Türkiye Gazetesi Yazarı Süleyman Özışık’ta Darıca’daki anma etkinliklerine katıldı. Özışık programda darbe gecesi ve sonrasında yaşananlar hakkında Darıcalılarla en özel anılarını paylaşırken, “15 Temmuz gecesi milletimizin topyekün bir mücadele örneği sergilemiştir. Topa, tüfeğe karşı canını hiçe sayan, tanklara, F16 lara kafa turan bu millet ilelebet bağımsız kalacaktır, bunu 15 Temmuz 2016’da dosta düşmana gösterdik. Biz bir ve beraber olduktan sonra önümüzde hiçbir güç duramaz” dedi.