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Darıca baştan sona yenilendi

Darıca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde devam eden çalışmalar çerçevesinde 2016 yılı içerisinde şehir adeta baştan sona yenilendi. Darıca Belediyesi tarafından ilçeye alt ve üst yapıda önemli yatırımlar yapıldı.

Darıca baştan sona yenilendi

27 Aralık 2016 Salı 12:01

Yıl  içerisinde değişik mahallelerde yapılan çalışmalar çerçevesinde 310 000 m2 parke yol yapımı, 48 000 m2 asfalt serimi ve 130 000 m2 asfalt yama çalışması yapılırken, İSU, Sedaş ve Palgaz’ın değişik mahallelerinde sürdürdüğü altyapı, kanalizasyon, yağmur suyu, telefon hattı ve doğalgaz yenileme çalışmalarında toplamda 508 sokakta, 25 km lik alanda yapılan kazı çalışmaları sonucu bozulan yollar Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yeniden yapıldı.

DARICA PARKE YOLLARLA ÖRÜLÜYOR

Özellikle son yıllarda hem maliyetinin daha düşük olması, hem yerli sermaye olması hem de daha dayanıklı olması sebebiyle Darıca Belediyesi tarafından tercih edilen parke yol çalışmaları yıl içerisinde de devam etti. Bu çerçevede başta Bayramoğlu, K.Karabekir, Cami, Sırasöğütler, Abdi İpekçi  ve F.Çakmak Mahalleleri olmak üzere ilçenin bütün mahallelerinde toplamda 310 000 m2 parke yol yapım çalışması yapan Darıca Belediyesi ekipleri, Bayramoğlu, Cami, Piri Reis, Abdi İpekçi, Osmangazi ve Bağlarbaşı Mahalleleri başta olmak üzere değişik alanlarda 48 000 m2 asfalt serimi yaparak şehri adeta baştan sona yeniledi.

İSU ÖNEMLİ YATIRIMLARI HAYATA GEÇİRDİ
 Müdürlüğü’nün yanı sıra İSU’da 2016 yılı içerisinde ilçede önemli yatırımları hayata geçirdi. Bu çerçevede ilçenin değişik sokak ve caddelerinde 8 km içme suyu, 5 km. kanalizasyon ve 2 km. yağmur suyu hattı yenilenirken, özellikle Abdi İpekçi Mahallesi’nde yıllardır önemli bir sorun teşkil eden kanalizasyon, içme suyu ve yağmur hatları baştan sona yenilerek önemli bir sorun giderilmiş oldu.


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