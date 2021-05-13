Darıca Battalgazi Caddesi’ndeki çalışmaları inceledi

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, her alanda devreye aldıkları yeni projelerle kente, ülkeye hizmet etmeyi sürdürdüklerini ifade ederek, Darıca Battal Gazi Caddesi’nde yol yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Yaya ve araçların daha güvenli ve konforlu yolculuk edebilmesi, daha modern ve kullanışlı asfalta sahip olması amacıyla yapılan çalışmaları Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti İlçe Başkanı Ufuk Acay, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay ve Fen İşleri Daire Başkanı Ayşegül Yalçınkaya’nın katılımlarıyla yerinde gören Başkan Büyükakın, “Proje kapsamında 4500 metreküp kazı ve 4 bin 700 ton asfalt, kısmi bakım ve onarım çalışması yapıyoruz” dedi.

“HER PROJEMİZ ŞEHRİMİZİN GELİŞİMİNE BÜYÜK KATKI SUNUYOR”

Battalgazi Caddesi’nin çok önemli bir aks üzerinde olduğunu dile getiren ve bu çalışmayla bölgede yaşayan vatandaşların yaşamına dair çok önemli bir hizmeti daha yapmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirten Başkan Büyükakın, “Devreye aldığımız her projemiz şehrimizin gelişimine büyük katkı sunuyor. Bu amaçla çalışmaya devam ediyoruz. Ulaşım projelerini, şehrimizin gelişmesinin ve kalkınmasının temel altyapısı olarak görüyoruz. Bunun için adım atıyor, yeni projelerimiz için de yoğun mesai harcıyoruz” ifadelerini sarf etti. Çalışanlara kolaylıklar dileyen ve cadde üzerinde gezen Başkan Büyükakın, “Tüm ekibimizle birlikte Darıcamız ve şehrimiz için çalışıyoruz. Emeğini ortaya koyan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum” diye konuştu.





“TAHİR BAŞKANIMIZIN HİZMET MÜHÜRLERİNDEN BİR TANESİ”

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile Darıca için kolları sıvadıklarını, ilçenin ihtiyaçlarına dönük adım attıklarını söyleyen Muzaffer Bıyık ise, “Tahir Başkanımızın ilçemize attığı hizmet mühürlerinden bir tanesi de Battalgazi Caddemizdir. İnşallah bu caddemiz de bittiğinde vatandaşlarımız çok daha güzel bir Darıca’da yaşayacaklar. Bu güzel hizmet için Tahir Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi. AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay ise, ilçemizin her alanda gelişmesi için yoğun mesai harcayan Başkan Büyükakın’a ilk olarak teşekkür etti. Acay ayrıca, “Bu çalışma için sahadan bize talep geliyordu. Vatandaşımızın sesine kulak veren ve talepleri yerine getiren Tahir Başkanımız, eser ve hizmet odaklı belediyeciliğin en güzel bir örneğini daha ortaya koydu. Kocaeli’de ve Darıca’da, hizmet anlamında büyük emek ve gayret var. Eserleri ve hizmetleriyle Darıcalı hemşerilerimize hizmet eden Tahir Başkanımıza ve Muzaffer Başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum” diyerek açıklamalarını tamamladı.