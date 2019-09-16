Darıca Belediyesi artık e-Devlet’te

Darıca Belediyesi hizmetleri, e-Devlet Kapısı üzerinden kullanıma açıldı. Resmi web sitesi www.darica.bel.tr üzerinden elektronik belediyecilik hizmeti veren Darıca Belediyesi, artık bu hizmetleri tüm kamu hizmetlerine tek bir noktadan güvenli ve etkin bir şekilde erişimi sağlayan e-Devlet üzerinden de sunmaya başladı. Uygulama ile e-Devlet’e giriş yapan vatandaşlar Darıca Belediyesi hakkında bilgilere ve duyurulara ulaşıp, belediye tarafından sunulan elektronik hizmetlerden faydalanabilecek.

Darıca Belediyesinin de artık e-Devlet’te olduğunu açıklayan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, e-Devlet’e kayıtlı olan Darıcalı vatandaşların elektronik işlemlerini kısa sürede ve rahatlıkla yapabileceklerini söyledi. Mevcut e-belediyecilik hizmetini e-Devlet sistemiyle entegre haline getirdiklerini kaydeden Başkan Bıyık, “Darıcalı hemşerilerimizin hayatını kolaylaştırmak adına vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetleri elektronik ortamda daha hızlı ve kolay ulaşabilir hale getirdik. Bundan böyle vatandaşlarımız işlemlerini e-Devlet şifreleriyle gönül rahatlığıyla ve güvenle yapabilecek. Böylelikle zamandan tasarruf edecekler” dedi.

Darıcalı vatandaşlar, e-Devlet sisteminde ‘Arsa Rayiç Değeri Sorgulama’, ‘Beyan Bilgileri Sorgulama’, ‘Sicil Bilgileri Sorgulama’, ‘Tahakkuk Bilgileri Sorgulama’, ‘Tahsilat Bilgileri Sorgulama’ gibi hizmetlerin yanı sıra Encümen Gündem Sorgulama ve Meclis Gündem Sorgulama hizmetlerinden de faydalanabilecek.