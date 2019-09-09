Darıca Belediyesi eğitime desteğini sürdürüyor

OKUL BAHÇELERİ YIKANARAK TEMİZLENİYOR

Darıca Belediyesi’nin eğitime desteği devam ediyor. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla temizlik işleri ekipleri tarafından okulların bahçeleri yıkanarak temizleniyor. Okullar başlamadan önce Darıca’daki okulların bahçelerinde temizlik çalışması başlatan Darıca Belediyesi ekipleri, bir yandan bahçe ve çevre düzenlemesi yaparken bir yandan da tazyikli suyla yıkama işlemi yaparak öğrencilerin daha temiz ve hijyenik bir ortamda ders başı yapmasını sağlıyor.

BIYIK: “EĞİTİME DESTEĞİMİZ SÜRECEK”

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık eğitime desteklerinin artarak devam edeceğini ifade ederek “Eğitim önceliğimiz. Eğitime her zaman destek olmaya devam edeceğiz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın daha modern ve hijyenik bir ortamda eğitim öğretim hayatını sürdürmesi hepimizin görevi. Geçtiğimiz hafta birinci sınıfa yeni başlayan öğreniciler ve öğretmenlerimize fidan dağıtımı gerçekleştirdik. Amacımız çocukların doğa ve ağaç sevgisiyle yetişmesini sağlamak. Darıca Belediyesi olarak eğitimin her zaman yanında ve destekçisi olacağız. Okullarımızdaki bakım ve temizlik hizmetlerini sadece okullar açılmadan önce değil eğitim öğretim dönemi boyunca sürdüreceğiz” diye konuştu.