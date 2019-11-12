Darıca Belediyesi gençleri kitap fuarına götürdü

Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle 2-10 Kasım 2019 tarihleri arasında "38. düzenlenen Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı" yüzbinlerce insanı ağırlarken, Darıca’lı gençlerde fuara katılarak usta yazarlarla buluştular.

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi-Büyükçekmece'de düzenlenen fuar yüzbinlerce kitapseveri ağırlarken, Darıca’lı gençler de Darıca Belediyesinin katkılarıyla fuara katılarak usta yazarlarla tanışma fırsatı yakaladılar. Prof. Dr. İlter İlber Ortaylı, Prof.Dr. Ahmet Şimşirgil, Yavuz Bğlent Bakiler,Beşir Ayvazoğlu, Sema Maraşlı, Canan Tan ve Tarık Tufan gibi gibi bir çok değerli yazarla tanışma fırsatı yakalayan gençler, bu önemli organizayona katılmaktan duydukları memnuniyeti dile getirirken, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a teşekkür etti.