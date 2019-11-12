İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Darıca Belediyesi gençleri kitap fuarına götürdü

Darıca Belediyesi, İstanbul da düzenlenen TÜYAP Kitap Fuarı’na gitmek isteyen Darıcalı gençleri yalnız bırakmadı. Başkan Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla kitap fuarına giden gençler ünlü yazarlarla tanışma fırsatı buldular

Darıca Belediyesi gençleri kitap fuarına götürdü

12 Kasım 2019 Salı 09:36

Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle 2-10 Kasım 2019 tarihleri arasında "38. düzenlenen Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı" yüzbinlerce insanı ağırlarken, Darıca’lı gençlerde fuara katılarak usta yazarlarla buluştular.

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi-Büyükçekmece'de düzenlenen fuar yüzbinlerce kitapseveri ağırlarken, Darıca’lı gençler de Darıca Belediyesinin katkılarıyla fuara katılarak usta yazarlarla tanışma fırsatı yakaladılar. Prof. Dr. İlter İlber Ortaylı, Prof.Dr. Ahmet Şimşirgil, Yavuz Bğlent Bakiler,Beşir Ayvazoğlu, Sema Maraşlı, Canan Tan ve Tarık Tufan gibi gibi bir çok değerli yazarla tanışma fırsatı yakalayan gençler, bu önemli organizayona katılmaktan duydukları memnuniyeti dile getirirken, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a teşekkür etti.

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli'de cinayet şüphelisi saklandığı konteynerde yakalandı Kocaeli'de cinayet şüphelisi saklandığı konteynerde...
Gölcük'de 61 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu Gölcük'de 61 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu
Yuvam Akarca 2. etap parkı yenileniyor Yuvam Akarca 2. etap parkı yenileniyor
Darıca’dan Cenazeler İçin Ücretsiz Araç Tahsisi Darıca’dan Cenazeler İçin Ücretsiz Araç Tahsisi
Öğrencilerden müthiş kareografi Öğrencilerden müthiş kareografi
Gönül Buluşmaları’nın ikincisi Emek Mahallesi’nde Gönül Buluşmaları’nın ikincisi Emek Mahallesi’nde
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner463

banner398

banner377

banner149

banner378

Kocaeli'de cinayet şüphelisi saklandığı...
İzmit'de bir kişiyi silahlı saldırı sonucu öldürdüğü iddia edilen şüpheli, saklandığı konteynerde...

Haberi Oku