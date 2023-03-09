Darıca Belediyesi, Kahramanmaraş’ta Konteyner Kent Kuruyor

Darıca Belediyesi’nin deprem bölgesi olan Kahramanmaraş’ta kuracağı konteyner kente çalışmalar devam ediyor. 150 konteynerden oluşacak konteyner kent ve 30 konteynerden oluşacak çarşı çalışmalarını inceleyen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yaraları birlikte saracaklarını söyledi.

Darıca Belediyesi, depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ta Dilovası ve Körfez Belediyesi ile ortaklaşa konteyner kent kuruyor. 150 konteynerden oluşacak Kocaeli konteyner kent ve 30 konteynerden oluşacak Kocaeli Çarşı için hummalı bir şekilde çalışmalar başlarken Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da çalışmaları koordine etmek için incelemelerde bulundu.

BIYIK: “HAYATI BİRLİKTE NORMALLEŞTİRECEĞİZ”

Depremin ilk anından itibaren yaraları sarmak için tüm imkanlar seferber ettiklerini belirten Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, hayatın normalleşmesi için de ne gerekiyorsa yapmak için canla başla çalıştıklarını söyledi. Kurulacak konteyner kent ve konteyner çarşı mahallesine Kocaeli adının verileceğini belirten Başkan Muzaffer Bıyık, “Darıca, Körfez ve Dilovası Belediyesi işbirliğinde Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesinde konteyner kent kurulması için çalışmalarımız başladı. Altyapısı ve üstyapısı ile birlikte en kısa sürede inşa edeceğiz. Bölgede 150 konteynerden oluşan konteyner kent ve 30 konteynerden oluşan çarşıyı Sayın Bakanımızın ve Sayın Valimizin talimatıyla kuruyoruz. Kocaeli Konteyner Kent’inde kardeşlerimizin barınma ihtiyacını karşılayacağız. Depremzede aileler, kalıcı konutlar yapılana kadar burada barınacaklar. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yaraları birlikte sarmak için çalışmaya ve hayatı normale döndürmek için hep birlikte çalışacağız” dedi.











