Darıca Belediyesi Karla Mücadeleye Hazır

Darıca Belediyesi ekipleri, kar yağışının meydana getirebileceği olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve
ilçedeki günlük yaşamın aksamaması için çalışmalarına ara vermeksizin devam ediyor. Kocaeli’nin
yüksek kesimlerinde başlayan ve etkisini arttırarak devam eden kar yağışının Darıca’da da başlama
ihtimaline karşı Darıca Belediyesi de teyakkuza geçerek olumsuz hava şartlarına karşı tedbirlerini
arttırdı.
TÜM TEDBİRLER ALINDI
Ulaşımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ana arterler başta olmak üzere her türlü
olumsuzluğa karşı tedbirlerini alan Darıca Belediyesi, karla mücadele ekipleri oluşturdu. Darıca
Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da karla mücadele ekiplerini ziyaret ederek çalışmalar hakkında
bilgiler aldı. Başkan Muzaffer Bıyık, vatandaşların kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için gerekli
bütün tedbirleri aldıklarını belirterek Darıcalıların hayatını kolaylaştırmak için çalıştıklarını söyledi.
Geçen yıl başarılı bir karla mücadele yürüttüklerini ifade ederek bu yıl da aynı kararlılıkla çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.
KARLA MÜCADELE İÇİN EKİP KURULDU
Darıcalıların kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarını sürdüren Darıca Belediyesi, 7
kepçe, 3 tuzlama robotu, 1 greyder, 12 kamyonet ve 100 kişilik karla mücadele ekibiyle hem tuzlama
hem kar temizleme hem de kar küreme çalışmaları yürütecek. Tuz stoklarını da arttıran ve kar yağışı
öncesi teyakkuza geçen Darıca Belediyesi, karla mücadele ekipleriyle birlikte 7 gün 24 saat mesai
gözetmeksizin Darıcalıların hayatını kolaylaştırmak için
çalışacak.