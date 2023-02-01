Darıca Belediyesi Karla Mücadeleye Hazır

Kocaeli’nin yüksek kesimlerinde başlayan ve etkisini arttırarak devam eden kar yağışının Darıca’da da başlama ihtimaline karşı Darıca Belediyesi de teyakkuza geçerek olumsuz hava şartlarına karşı tedbirlerini arttırdı.

Darıca Belediyesi ekipleri, kar yağışının meydana getirebileceği olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve

ilçedeki günlük yaşamın aksamaması için çalışmalarına ara vermeksizin devam ediyor. Kocaeli’nin

yüksek kesimlerinde başlayan ve etkisini arttırarak devam eden kar yağışının Darıca’da da başlama

ihtimaline karşı Darıca Belediyesi de teyakkuza geçerek olumsuz hava şartlarına karşı tedbirlerini

arttırdı.





TÜM TEDBİRLER ALINDI



Ulaşımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ana arterler başta olmak üzere her türlü

olumsuzluğa karşı tedbirlerini alan Darıca Belediyesi, karla mücadele ekipleri oluşturdu. Darıca

Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da karla mücadele ekiplerini ziyaret ederek çalışmalar hakkında

bilgiler aldı. Başkan Muzaffer Bıyık, vatandaşların kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için gerekli

bütün tedbirleri aldıklarını belirterek Darıcalıların hayatını kolaylaştırmak için çalıştıklarını söyledi.

Geçen yıl başarılı bir karla mücadele yürüttüklerini ifade ederek bu yıl da aynı kararlılıkla çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.



KARLA MÜCADELE İÇİN EKİP KURULDU





Darıcalıların kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarını sürdüren Darıca Belediyesi, 7

kepçe, 3 tuzlama robotu, 1 greyder, 12 kamyonet ve 100 kişilik karla mücadele ekibiyle hem tuzlama

hem kar temizleme hem de kar küreme çalışmaları yürütecek. Tuz stoklarını da arttıran ve kar yağışı

öncesi teyakkuza geçen Darıca Belediyesi, karla mücadele ekipleriyle birlikte 7 gün 24 saat mesai