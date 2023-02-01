İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Darıca Belediyesi Karla Mücadeleye Hazır

Kocaeli’nin yüksek kesimlerinde başlayan ve etkisini arttırarak devam eden kar yağışının Darıca’da da başlama ihtimaline karşı Darıca Belediyesi de teyakkuza geçerek olumsuz hava şartlarına karşı tedbirlerini arttırdı.

Darıca Belediyesi Karla Mücadeleye Hazır

01 Şubat 2023 Çarşamba 15:38


Darıca Belediyesi ekipleri, kar yağışının meydana getirebileceği olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve
ilçedeki günlük yaşamın aksamaması için çalışmalarına ara vermeksizin devam ediyor. Kocaeli’nin
yüksek kesimlerinde başlayan ve etkisini arttırarak devam eden kar yağışının Darıca’da da başlama
ihtimaline karşı Darıca Belediyesi de teyakkuza geçerek olumsuz hava şartlarına karşı tedbirlerini
arttırdı.

TÜM TEDBİRLER ALINDI

Ulaşımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ana arterler başta olmak üzere her türlü
olumsuzluğa karşı tedbirlerini alan Darıca Belediyesi, karla mücadele ekipleri oluşturdu. Darıca
Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da karla mücadele ekiplerini ziyaret ederek çalışmalar hakkında
bilgiler aldı. Başkan Muzaffer Bıyık, vatandaşların kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için gerekli
bütün tedbirleri aldıklarını belirterek Darıcalıların hayatını kolaylaştırmak için çalıştıklarını söyledi.
Geçen yıl başarılı bir karla mücadele yürüttüklerini ifade ederek bu yıl da aynı kararlılıkla çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

KARLA MÜCADELE İÇİN EKİP KURULDU

Darıcalıların kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarını sürdüren Darıca Belediyesi, 7
kepçe, 3 tuzlama robotu, 1 greyder, 12 kamyonet ve 100 kişilik karla mücadele ekibiyle hem tuzlama
hem kar temizleme hem de kar küreme çalışmaları yürütecek. Tuz stoklarını da arttıran ve kar yağışı
öncesi teyakkuza geçen Darıca Belediyesi, karla mücadele ekipleriyle birlikte 7 gün 24 saat mesai
gözetmeksizin Darıcalıların hayatını kolaylaştırmak için çalışacak.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KarDarica
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Muharrem İnce, eylemdeki TÜPRAŞ işçisini ziyaret etti Muharrem İnce, eylemdeki TÜPRAŞ işçisini ziyaret...
Gölkay Park Cazibe Merkezi Olacak Gölkay Park Cazibe Merkezi Olacak
Alev Alev Yanan Evlerini Gözyaşları İçinde Çaresizlikle İzlediler Alev Alev Yanan Evlerini Gözyaşları İçinde Çaresizlikle...
Ercan Dalkılıç'ın İsmi Kültür Merkezi'nde Yaşatılacak Ercan Dalkılıç'ın İsmi Kültür Merkezi'nde Yaşatılacak
Arkadaşlığın Önemini Kuklalarla Öğrendiler Arkadaşlığın Önemini Kuklalarla Öğrendiler
Çocuklar Atölyelerde Hem Eğleniyor Hem Öğreniyor Çocuklar Atölyelerde Hem Eğleniyor Hem Öğreniyor
Yukarı Çık

banner375

banner376

banner377

Muharrem İnce, eylemdeki TÜPRAŞ işçisini...
İnce’den Koç Holding’e: “2022’de yüzde bin 135 kar etmiş bir şirket, resmen emeği gasp etmektedir”...

Haberi Oku