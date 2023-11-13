DARICA BELEDİYESİ MİNİ MARİNA PROJESİ’NDE ÇALIŞMALARDA SONA GELİNDİ

Marina için ön başvurular başladı Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın söz verdiği projeler bir bir tamamlanmaya devam ediyor. Yılların kanayan yarası olan Balıkçı Barınağı ve Marina projesinde çalışmalarda sona gelindi. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yeni yılda projenin hizmete gireceğini müjdelerken Mini Marina için ön başvuruların da başladığı açıklandı.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, vatandaşlara söz verdiği Nenehatun Amatör Spor Kompleksi, Kapalı Pazar ve Sırasöğütler Deresi gibi yıllardır kanayan yara olan projelerin ardından aynı şekilde uzun süredir atıl durumda bekleyen Balıkçı Barınağı ve Marina projesini de tamamlıyor. Göreve gelir gelmez düğmeye basan ve yasal mevzuatları tamamlayan Başkan Muzaffer Bıyık, ardından projenin startını verdi.

DARICA’YA VİZYON KAZANDIRACAK

Darıca’ya vizyon kazandıracak Balıkçı Barınağı ve Marina projesinde dalga kıran yapımı tamamlanırken yüzer iskeleler, mendirek ve hizmet binaları gibi bölümlerde de çalışmalar sona geldi. Darıca Su Ürünleri Kooperatifine üye balıkçılar için balıkçı barınağının yanı sıra marina hizmeti de verecek olan proje Darıca’nın marka değerine katkı sunacak. Söz verdiği bir projenin daha sonuna geldikleri için mutlu olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yılbaşına kadar her şeyiyle bitmiş hem balıkçılarımıza hem vatandaşlarımıza hizmet edecek hale geleceğini söyledi.





YAKLAŞIK 200 TEKNE KAPASİTELİ

Dudayev sahilinde hizmet verecek olan Balıkçı Barınağı ve Marina, yaklaşık 200 tekneye ev sahipliği yapacak. Aynı zamanda Sahil Güvenlik Komutanlığı için yer verilecek proje modern görünümünün yanı sıra güvenliğin de en üst düzeyde olacağı marinalardan biri olacak. Balıkçı Barınağı hizmet binasının yanı sıra Marina hizmet binasının da ayrı ayrı olacağı projede balıkçıların malzemelerini koyabileceği ve teknelerin bakım onarımlarının yapılabileceği bölümlerin de olması için her ayrıntı düşünüldü.

MARİNA İÇİN ÖN BAŞVURULAR BAŞLADI

Darıca, yıllardır beklediği Marina projesine kavuşmak için gün sayarken teknelerini bağlamak isteyenler için de ön başvuruların başladığı belirtildi. Darıca Belediyesi’nden yapılan açıklamada ön başvurular için hangi evrakların istendiği de duyuruldu. Buna göre istenen evraklar şöyle: Tekne fotoğrafı (Renkli fotoğraf kağıdına), tekne ruhsat fotokopisi, tekne sahibi ikamet belgesi, tekne sahibi kaptan belgesi, varsa ikinci kaptan belgesi, tekne sigorta belgesi, başvuru sahibine ait 2 adet fotoğraf. Başvuruların Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde evrak teslim noktasına yapılacağı belirtilirken ön başvurular değerlendirildikten sonra kesin kayıt işlemleri için tekrar duyuru yapılacağı açıklandı.