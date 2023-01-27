Darıca Belediyesi’nden ‘Bir gülümsemen yeter’ projesi

Darıca Belediyesi tarafından örnek bir uygulamayla hayata geçirilen "Çocuklarımızın Bir Gülmesi Yeter" projesi çerçevesinde yetim ve öksüz 185 çocuğa unutulmaz bir gün yaşadı. Darıca’dan otobüslere bindirilen çocuklar Üsküdar'a gördürülerek Valide Sultan Gemisine bindirildi. Geminin hareket etmesiyle çocukların coşkusu artarken mutlulukları ise adete gözlerinden okundu. Şehitlerimizin emanetleri ile ilçede yaşayan yetim ve öksüz çocuklar ile yakınları, palyaço ve müzik eşliğinde ise doyasıya eğlendi. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da eşi Havva Bıyık ile birlikte çocukların her biri ile ayrı ayrı ilgilendikten sonra günün anısına pasta kesti.

EN BÜYÜK AMACIMIZ ONLARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRMEK

Boğaz turuna katılan çocuklar ve yakınlarıyla yakından ilgilenen ve Çocukların yüzünü güldürmek amacıyla proje geliştirdiklerini ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Darıca Belediyesi olarak 'Çocuklarımızın Bir Gülmesi Yeter' adlı bir proje başlattık. Sosyal Hizmetler, kaymakamlık ve belediyemizin kaydında olan yetim ve öksüz çocuklarımızı böylesine farklı bir günde İstanbul’un nadide ilçesi Üsküdar'da, Valide Sultan Gemisinde ağırladık onlara teşekkür ediyoruz. Bu bir proje, artık her ay farklı bir dezavantajlı grubu sosyal ortamlarda buluşturmak suretiyle yüzlerinde mutlu bir tebessüm oluşturabileceğimiz atmosferler oluşturmayı arzu ediyoruz. Hepsine selam verdik 185 çocuğumuz, hepsi de çok mutlu farklı ve güzel bir gün yaşıyorlar, onların yüzündeki tebessüm bizim siyaset ve hizmet yapmamızdaki en büyük meramımız. Ümit ediyorum farklı proje ve atmosferlerle bu işleri devam ettireceğiz" dedi.