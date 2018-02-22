Darıca belediyesinden eğitim ziyaretleri

Darıca Belediyesi Kütüphane Müdürlüğüne bağlı Bilgievleri eğitim faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor. Birinci yarıyıl tatil boyunca bilgievlerinden eğitim alan öğrencilerin evlerine yapılan ziyaretlerle hem velilere çocuklarının eğitim durumları hakkında bilgiler verilirken hemde çocuklarının ders çalışmalarında ve eğitimlerinde yardımcı olacak bilgiler, kütüphane müdürlüğü yetkilileri ve bilgievi öğretmenleri tarafından gerçekleştirilen ziyaretlerle velileri anlatılıyor.



Bin 400 ev ziyaretinin gerçekleştirildiği ziyaretlerde Bilgievlerinde öğrencilere yıl boyu devam eden rehberlik faaliyetleri, zeka oyunları ve değerler eğitimi gibi çalışmalar hakkında da bilgilendirmelerde bulunurken, ziyaretlere eşlik Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ve eşi Teslime Karabacak velilerle sohbet edip Darıca Belediyesinin çalışmaları ve eğitim faaliyetleri hakkındaki görüşlerini dinlerken, veliler özellikle ücretsiz olarak verilen eğitim hizmetinden dolayı teşekkürlerini ilettiler.

Başkan Karabacak ise kendilerini misafir eden ev sahiplerine 2009 yılında bir bilgievi ile başladıkları eğitim hizmetine halkımızın yoğun ilgi ve teveccühü ile her geçen gün yenilerini ekleyerek ve eğitim kalitesini katlayarak devam etiklerini şuan ise 9 dokuz bilgi evinde 3000 ilk ve orta okul öğrencisine eğitim desteği verdiklerini dile getirdi. 2015 yılında da Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezinde başlatılan Lise Akademi adı altında üniversite hazırlık kursları ile 500’e yakın öğrencinin de bu hizmetten faydalandığını anlattı.