Darıca Belediyesi’nden uyarı

Darıca Belediye Başkanı Sayın Muzaffer Bıyık ve belediye başkan yardımcılarının adı kullanılarak vatandaşların ve şirket tüzel kişilerinin telefonla arandığı, para ve yardım talep edildiği bilgisine ulaşan Darıca Belediyesi tarafından bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması çağrısında bulunuldu. Yapılmak istenen dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkat çeken belediye yetkilileri; kamu yararı gözeten ve asıl işi Darıca’ya ve Darıcalılara hizmet etmek olan Darıca Belediyesi’nin başta başkanı, başkan yardımcıları ve her hangi bir yetkilisinin adının kullanılarak para yardımı veyahut diğer yardımların toplanmasının mümkün olmayacağının altını çizdi. Darıca’da faaliyet gösteren şirketlerin tüzel kişileri, yönetici, idarecilerini ve Darıcalı vatandaşları bu tür ‘dolandırıcılık’ girişimlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyaran Darıca Belediye Başkanlığı, bu tip girişimlerinde adli ve kolluk birimlerinin takibinde olduğunu da bildirdi.