Darıca Botanik Parkla Daha Güzel Olacak

SÖZÜMÜZ SÖZDE KALMADI
Çalışmaları başkan yardımcıları ve ilgili müdürlerle birlikte yerinde inceleyen Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgiler alırken, projenin en kısa sürede tamamlanarak hizmete girmesini istedi. Başkan Karabacak, “seçim beyannamemizde vermiş olduğumuz sözlerimizi bir bir yerine getirmeye ve Darıca ilçemize hizmet üretmeye devam ediyoruz. Emek Mahallemizde yeni bir yaşam alanı oluşturuyoruz. Botanik parkımızda bütün detayları düşünmekle birlikte özellikle bayan kardeşlerimize yönelik özel etkinlik alanları ve sosyal tesisleri en hızlı şekilde tamamlayarak halkımızın hizmetine açacağız. Şimdiden ilçemize hayırlı olsun.” dedi.