Darıca Cumhuriyet bayramını kutladı

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kaymakamlıkta kutlamaların kabulü ile başladı. Darıca Kaymakamı Ömer Karaman ve Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak tebrikleri kabul ettiler.

Kaymakamlıktaki tebriklerin ardından Kaymakam Ömer Karaman, Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ve ilçe protokolü ile katılımcılar, Cumhuriyet Meydanına bando ve öğrenciler ile birlikte kortej yürüyüşü gerçekleştirdiler.

Cumhuriyet Meydanındaki törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kaymakam Ömer Karaman ve Belediye Başkanı Şükrü Karabacak öğrencilerin ve halkın bayramını kutladı. Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Kent Meydanı’ndaki vatandaşlara hitaben yaptığı bayram konuşmasında Türk halkının bayramını tebrik ederek, Cumhuriyetin önemine değinip başta Büyük Kumandan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere , bütün şehit ve gazileri rahmet ve minnetle andığını ifade etti.

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak da konuşmasında Cumhuriyetin 95 yıl önce küllerinden doğduğunu ifade ederek;’’ Ülkemizi, Cumhuriyetimizi, bayrağımızı seviyoruz. Büyük Kumandan Atatürk’ün gösterdiği yol haritasından yola çıkarak her alanda ülkemizi muasır medeniyetler üzerine çıkarmak en büyük hedefimizdir. Bir olalım birlikte olalım. Bir ve beraber olursak ulaşamayacağımız hedef yoktur. Bugün dünyanın en büyük havaalanını hizmete açarak Cumhuriyetimizin 95. Yılında iki bayramı bir arada yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. Yılında dabha büyük projelerle heedeflerimize bir adım daha yaklaşacağız. Tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı’nı tebrik ediyorum’’ dedi.

Konuşmaların ardından program günün anlam ve önemini belirten şiir ve konuşmalarla devam etti. İlçedeki öğrencilerin hazırladıkları halk oyunları ve folklör gösterileri Kent Meydanı’nı dolduran vatandaşlar tarafından beğeniyle izlendi. Cumhuriyet Bayramı coşkusu Darıca Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere verilen ödüllerin ve bando takımının çaldığı marşlar eşliğinde programa katılan okulların protokolü selamlamasıyla son buldu. Törenin sonunda meydana dev Türk bayrağı açıldı.