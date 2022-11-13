Darıca Erzurumlular Kültür Evi Açıldı





Programa; Vali Seddar Yavuz’un yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan V. Yaşar Çakmak, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kocaeli Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı Başkanı Ahmet Önal, Darıca Erzurumlular Dernek Başkanı Yusuf Akpunar, siyasi parti temsilcileri, vakıf üyeleri ve çok sayıda vatandaşımız katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ve Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program Erzurum tanıtım videosunun izlenmesi ve Erzurum yöresine ait halk oyunları ve bar ekibinin gösterileriyle devam etti.

Protokol üyelerinin selamlama konuşmalarıyla başlayan programda Vali Seddar Yavuz günün anlam ve önemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Selamlamalarını yaparak konuşmalarına başlayan Vali Yavuz: “Bu birlikteliğimizin hayırlara vesile olmasını, açılışını yapacağımız bu binanın hayırlı hizmetlere vesile olmasını, kardeşlerimizin ihtiyaç ve sorunlarını çözmesini, buradan ilham almalarını yüce Allah’tan niyaz ediyorum. İki şeyden bahsetmek istiyorum birincisi; Anadolu’nun İslamlaşması ve Türkleşmesinde Erzurumluların çok büyük payı ve emeği var. İkincisi; işgale uğramış ve büyük bir yıkıma maruz kalmış aziz milletimizin yeniden diriliş ve kıyamında yani Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşunda sizlerin çok büyük bir emeği var ve o gün siz olmasaydınız ve dimdik durmasaydınız belki bugünleri göremezdik. O yüzden Erzurumlu olmak o kültür ve medeniyetin içerisinde yaşamak ve daha önemlisi de İslam’a ve medeniyete hizmet etmek herkese nasip olmuyor. Biz Kocaelililer olarak sizlerin burada olmanızdan mutluyuz. İlimizde en çok Erzurumlular var. İyi ki varsınız. Erzurum’dan getirdiğiniz o engin kültür ve medeniyeti, inancı, yiğitliği, mertliği bu topraklara yayıyorsunuz. İyi ki varsınız ve bu şehri zenginleştiriyorsunuz. Öncelikle hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Dernek, vakıf, federasyon, iş dünyası ve gençlerimizin herkesin emeği olduğunu biliyorum. Hayır yapmak herkese nasip olmaz, Mevla’m kazandıklarımızı hayırlı işlerde harcamayı nasip etsin. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum.” diyen Vali Yavuz’un konuşmalarının akabinde plaket takdimi gerçekleştirildi.

Kurdele kesimi için bir araya gelen Vali Yavuz ve protokol üyeleri, yapılan duanın ardından hayırlı olsun dilekleriyle Darıca Erzurumlular Kültür Evinin açılış kurdelesini kestiler.

Kurdele kesiminden sonra program, Vali Yavuz ve protokol üyelerinin bir süre Kültür evini gezmeleri ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.