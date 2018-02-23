Darıca Gençlerbirliği'ne Karabacak'tan moral

Darıca Belediye Başkanı ve Darıca Gençlerbirliği Onursal Başkanı Şükrü Karabacak, 3.Lig 2.Grup’ta Pazar günü oynanacak olan Darıca G.B-Gölcükspor maçı öncesinde Darıca G.B antrenmanını ziyaret ederek sarı yeşillilere moral verdi. Saat 11.30’da yapılan antrenmanı Darıca G.B Başkanı Mücahid Vural ile birlikte takip eden Başkan Karabacak, teknik heyet ve futbolculara başarı temennisinde bulunurken, takımının her daim yanında olduğunu söyledi.

KARABACAK: ŞAMPİYONLUK KUPASI GELECEK