Darıca Gençlerbirliği'ne Karabacak'tan moral

Darıca Belediye Başkanı ve Darıca Gençlerbirliği Onursal Başkanı Şükrü Karabacak, 3.Lig 2.Grup’ta Pazar günü oynanacak olan Darıca G.B-Gölcükspor maçı öncesinde Darıca G.B antrenmanını ziyaret ederek sarı yeşillilere moral verdi. Saat 11.30’da yapılan antrenmanı Darıca G.B Başkanı Mücahid Vural ile birlikte takip eden Başkan Karabacak, teknik heyet ve futbolculara başarı temennisinde bulunurken, takımının her daim yanında olduğunu söyledi.
KARABACAK: ŞAMPİYONLUK KUPASI GELECEK
Üst üste kazanılan 6 maç sonrasında liderlik koltuğunda oturan Darıca Gençlerbirliği’nin bu sezon 2.Lig hasretine son vereceğini söyleyen Karabacak, ‘’Kalitemizi sahaya yansıttığımızda bu takımın neler yapacağını herkes gördü. İnanıyorum ki o sene bu sene olacak ve Darıca’nın en önemli markalarından Darıca Gençlerbirliği, şampiyonluk kupasını ilçemize kazandıracak. Darıcalı tüm hemşerilerimizi Pazar günü saat 13:30 da takımımızı desteklemek için Darıca 15 Temmuz Şehitler Stadına bekliyorum.’’dedi.