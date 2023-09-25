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Darıca ile İspir kardeş şehir oldu

Darıca Belediyesi ile Erzurum İspir Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü imzalandı. İspir’e giderek protokolü imzalayan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Darıca ile İspir kardeş şehir oldu

25 Eylül 2023 Pazartesi 12:19

Darıca ile Erzurum İspir ilçesi kardeş şehir oldu. İki şehir arasındaki birlik, beraberlik ve dayanışmayı pekiştirmek, gelecekteki iş birliklerine zemin hazırlamak adına Darıca Belediyesi ve İspir Belediyesi arasında “Kardeş Şehir Protokolü” imzalandı. İspir’de gerçekleşen protokole Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ile İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun birlikte imza attılar. İmza törenine AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar ve belediye meclis üyeleri de katıldı.

COŞKUN: “DARICA İLE BAĞLARIMIZI GÜÇLENDİRDİK”

İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, protokolün hayırlı olmasını dileyerek “Darıca’da çok sayıda hemşerimiz yaşıyor. Zaten güçlü olan bağlarımız kardeş şehir protokolü ile daha da güçlendi. Sizleri İspir’de ağırlamaktan dolayı büyük bir mutluluk yaşıyoruz. İşbirliğimiz ve kardeşliğimiz her zaman sürecek” diye konuştu.

BIYIK: “KARDEŞLİĞİMİZ DAİM OLSUN”

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise iki kent arasındaki geçmişten gelen ilişki ve dayanışmaya vurgu yaparak “Dadaş diyarı Erzurum’da olmaktan dolayı çok mutluyuz. Misafirperverliğiniz için teşekkür ediyorum. Darıca ile İspir arasındaki birlik beraberlik ve dayanışma geçmişten beri devam ediyor. İlçemizde İspirli hemşerilerimizle güçlü ve samimi diyaloglarımız var. Aynı sıcaklığı ve samimiyeti burada da yaşıyoruz. Kardeşliğimizi imzaladığımız protokolle sadece resmiyete döktük. İnşallah bundan sonra bu dayanışma artarak devam edecek. Kardeşliğimiz daim olsun” diye konuştu. İmza töreninin ardından Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun’a Darıca’nın simgesi olan gönül birliği kapısı hediye etti.

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