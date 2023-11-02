Darıca Kaymakamlığı MÜSİAD'dan işsizliği azaltacak proje

Geçtiğimiz günlerde Darıca’da istihdamı arttırmak amacıyla Darıca Kaymakamlığı ile MÜSİAD arasında protokol imzalanmıştı. Protokolün amacının, ilçedeki işsizliği azaltmak olduğu vurgulayan Kaymakam Kara "Kaymakamlığımıza ulaşan çok sayıda iş talebi üzerine başlatılan protokol kapsamında, özellikle dezavantajlı kesimin iş sahibi yapılması hedeflenmektedir. Toplanan başvurular MÜSİAD'a bağlı bin 213 firmanın uygun pozisyonuna yerleştirecek. Projede ayrıca özellikle firmaların işçi bulmakta sıkıntı yaşadıkları pozisyonlarla ilgili de iş edindirme kursları düzenlenmesi planlanmaktadır.” Diye konuştu. Konuyla ilgili olarak önceki akşam Gebze Gençlik Merkezi’nde MÜSİAD Gebze Şubesi’yle bir araya gelen Kaymakam Kara, amaçlarının Darıca’da çalışma durumu olup ama iş bulamayan ya da nitelikli işi olmayan gençlerin eğitilerek firmalardaki ihtiyaç durumuna göre yetiştirilmesi ve istihdam edilmesi olduğunu duyurdu. Kaymakam Kara, alınan mesleki kursları tamamlayan ancak işyerlerine gidip de tekrar çalışmak istemeyenlerin tespiti durumunda kaymakamlıktan alınan sosyal yardımların kesileceğini ifade etti. Toplantıda Darıca Kaymakamlığı Proje Geliştirme Uzmanı Birsen Sarıtoprak ise “Darıca İlçesinde İstihdamı Arttırma” Projesi hakkında iş insanlarına bilgi verdi. Projeye göre Darıca’da iş arayan çalışacak durumda olan kişilerin Darıca Kaymakamlığı’na müracaat etmesi gerekiyor.







(ÜMİT ÜLKER)