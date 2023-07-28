Darıca Millet Bahçesi 3. Etap 7’den 70’e cazibe merkezi oluyor

İLERLEME ORANI YÜZDE 35
Büyükşehir, yeşille mavinin buluştuğu Darıca Millet Bahçesi’nde vatandaşın sosyal yaşam alan ihtiyacını artırıyor. Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı ile başlayan, 2. etabıyla da Darıca ile Eskihisar’ı sahilden birleştiren Darıca Millet Bahçesi, Büyükşehir’in 3. etap projesiyle cazibesine cazibe katacak. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nın kontrolünde devam eden çalışmalarda işin ilerleme oranı yüzde 35 seviyesine ulaştı.
MİLLET KIRAATHANESİ ŞEKİLLENİYOR
180 dönümlük arazi üzerinde projelendirilen Darıca Millet Bahçesi 3. etabın önemli bir ayağı olan Millet Kıraathanesi ise giderek şekilleniyor. Yüklenici firma daha önceki süreçte kaba inşaatı tamamlamıştı. Saha betonlarının döküldüğü projede son olarak uzun ömürlü metal çatı kaplama sistemi olan kenet çatının ilk katının döşemesi yapıldı. Kenet çatının güçlü rüzgâr ve fırtınalara karşı dayanıklı olduğu belirtildi.
3. ETAPTA YOK YOK
Darıca Millet Bahçesi 3. Etap projesinde Millet Kıraathanesi ve Meydanı, Giriş ve Karşılama Meydanındaki yansıma havuzları ve dinlenme alanları, Türk İslam Bahçesi, Koku Bahçesi, Gülistan, Oturma Alanları, Yürüyüş Yolları, Bisiklet Yolları, Dinlenme Alanları Olacak.
KİTAP OKUMANIN ADRESİ OLACAK
3 bin 260 metrekare alanda hizmet verecek Millet Kıraathanesi ise 7’den 70’e herkesin doğayla baş başa kitap okuduğu yer olacak. Buna göre 300 kişilik yetişkin kütüphanesi, 80 kişilik çocuk kütüphanesi, 160 kişilik çok amaçlı salon, kafeterya, toplantı salonu, workshop alanı ve açık hava kitap okuma alanları Millet Kıraathanesi’nde bulunacak.
OTOPARKLAR TAMAMLANIYOR
Büyükşehir, Darıca Millet Bahçesi’nde trafiğin rahatlaması için otopark sayısını da artırıyor. Bu kapsamda Millet Kıraathanesinin hemen yanına 227 araç kapasiteli otopark inşa eden Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, 900 ve 100 araçlık olmak üzere iki ayrı noktaya daha otopark alanı hazırlıyor. Çalışma dahilinde 4 kilometrelik yeni yol da inşa eden Büyükşehir ekipleri böylece sürüş konforunu ve güvenliğini artırmış oldu.