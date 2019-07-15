Darıca Sahil Parkı 1. Etabının tanıtımı yapıldı

Yeşil alanları koruyan ve çoğalması için önemli projelere imza atan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu dev projelerden birisini daha Kocaeli’de yaşayan vatandaşların hizmetine sundu. 2018 yılında yapılan anlaşma ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesine devredilen 930 dönümlük Darıca Askeri Alanın sahil bölgesi, 15 Temmuz 2019 Pazartesi günü gerçekleştirilen tanıtım programıyla vatandaşların kullanımına açıldı. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin hummalı çalışmaları sonucunda tamamlanan sahil, yeşil alanlar, sosyal tesisler, kafeler ve diğer kentsel donatılar ile bölgenin cazibe merkezi olmaya şimdiden aday. Kocaeli’nde yaşayan vatandaşlara bir müjde de veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Büyükakın Darıca sahiliyle Eskihisar sahilini birleştireceklerini ifade etti.

YOĞUN KATILIM

Yoğun katılımın gerçekleştiği Darıca Sahil Parkı 1. etap tanıtım programına Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ilçe belediye ve parti ilçe başkanları, eski dönem belediye başkanları, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, protokol ve vatandaşlar katıldı.

“BU PARKIMIZI AZİZ ŞEHİTLERİMİZİN HATIRASINA AÇIYORUZ”

Tanıtım programında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın aziz şehitlerimizin hatırası için Darıca Sahil Parkımızın tanıtım programını bugün yani 15 Temmuz’da yapmak için hızlı bir şekilde görevli arkadaşlarımız çalıştı. 15 Temmuz hain darbe girişiminde şahadet şerbetini içen tüm şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyorum. O günde gazi olan vatandaşlarımızı da saygı ve sevgiyle anıyorum. Rabbim milletimize bir daha böyle kötü bir gün yaşatmasın. O gün millete kast edenler milletim meclisini bombalamaktan geri durmadılar. O gün milletimin iman dolu göğsü bir kez daha gösterdi ki bu vatan asla çiğnenemez” şeklinde konuştu.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN, IŞIK VE KARAOSMANOĞLU’NA TEŞEKKÜR ETTİ

Alanın yaklaşık olarak bin dönüm olduğunu ifade eden Başkan Büyükakın “Daha önce askeri alan vardı, o kışlanın bize devredilmesi için büyük emek veren geçmiş dönem Milli Savunma Bakanımız Sayın Fikri Işık’a çok teşekkür ediyorum. Ayrıca geçmiş dönemlerde Kocaeli’nin birçok yerini muhteşem park ve yeşil alanlarla buluşturan Sayın İbrahim Karaosmanoğlu’na çok teşekkür ediyorum. Onun yapmış olduğu çalışmalar Kocaeli’ni Türkiye genelinde yeşilin şampiyonu bir il haline getirdi” dedi.

“HERŞEYİ ÇOCUKLARIMIZ İÇİN YAPIYORUZ”

Başkan Büyükakın “Tabi burada ortaya çıkan bu güzel projede çalışma arkadaşlarımızın büyük emek ve gayretleri var. Ben onlara emekleri için teşekkür ediyorum. Şuanda birinci etabın tanıtım programını gerçekleştiriyoruz. Burada çok güzel şeyler var. Hemen sizler de görüyorsunuz, yanımıza ve önümüzde çocuklarımız için oyun parkuru var. Sadece bu kadar değil anfi alanları, macera parkurlarımız, yürüyüş ve bisiklet yollarımız bulunuyor. Tüm bunları çocuklarımız için yapıyoruz. Yaptığımız her şeyi onlar için yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“DARICA SAHİLİYLE ESKİHİSAR SAHİLİ BİRLEŞECEK”

Başkan Büyükakın “Bu alanda tamamlanacak eksikliklerimiz bulunuyor. Geldiğinizde görmüşsünüzdür. İki plaj alanımızın önünde denize girmek yasaktır yazıyor. Yasak olmasının sebebi orada bir cankurtaran ekibimiz yok. Bir cankurtaran ekibinin oluşturulması için ben gerekli talimatı genel sekreterimize verdim. Hızlı bir şekilde cankurtaran ekibi oluşturulup ve diğer tedbirler alındıktan sonra plajları vatandaşlarımızın kullanımına açacağız. Yapmayı planladığımız ve çalışmaları devam eden bir başka projede, burayı Eskihisar sahiline bağlamayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımız buradan bisikletle Eskihisar Sahili’ne kadar kesintisiz bir şekilde ulaşabilecek. Eskihisarla Darıca sahilini buluşturacağız. Bu çalışmamızda da az bir kısım kaldı. İnşallah yıl sonuna kadar Darıca Sahiliyle Eskihisar Sahilini birleştireceğiz” şeklinde konuştu.

“İNŞALLAH 2. VE 3. ETAPLAR DA AÇILACAK”

Tanıtım programında konuşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık “Öncelikle 15 Temmuz’un 3. yılı münasebetiyle aramızdan ayrılan tüm şehitlerimizi başta Darıca’da Edip Zengin kardeşimiz olmak üzere minnetle ve saygı ile anıyoruz. Bu sahil parkımızın halkımıza arz edilmesinde emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, dönemin bakanı Sayın Fikri Işık’a, geçmiş dönem Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın İbrahim Karaosmanoğlu’na ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a çok teşekkür ediyorum. 930 dönümlük alanın ilk kısmını bugün açıyoruz. İnşallah buranın ikinci ve üçüncü etaplarını da açacağız. Burada halkımızın yararlanabileceği birçok bir sosyal alan bulunuyor” dedi. Tanıtım programından sonra Başkan Büyük ve protokol sahil parkını gezerek vatandaşlarla sohbet etti.

DALGAKIRAN, YÜRÜYÜŞ VE BİSİKLET YOLLARI İNŞA EDİLDİ

Proje kapsamında sahil bölgesine biri 60 metre diğeri 40 metre olmak üzere iki adet dalga kıran inşa edildi. 2 bin 200 metre uzunluğunda 5 metre genişliğinde yürüyüş ve bisiklet yolu yapıldı. Çalışmalarda 436 metre uzunluğunda Gebze taşından taş duvar inşa edilirken sahil şeridine bin 200 metre uzunluğunda büyük taşların yerleştirilmesi gerçekleştirildi. Çınaraltı dinlenme alanına bin 900 metrekare granit küp taştan meydan düzenlemesi, 80 metre podima taşından pusula imalatı ve 2 adet 300 metre uzunluğunda kumsal sahil yapıldı. Ayrıca sahil bölgesinde 1 adet kafeterya ve baskı beton yol imalatı gerçekleştirildi.

ÇOCUK OYUN KÖYÜ YAPILDI

Birçok sosyal donatının inşa edildiği sahil bölgesinde çocuklar da unutulmadı. Proje kapsamında içerisinde bir adet 3 kuleli ahşat halat tırmanmalı çocuk oyun grubu, iki kuleli ahşap çocuk oyun grubu, ve bir kuleli çocuk oyun grubu, 1 adet örümcek oyun grubu, 1 tek kale mini futbol sahası, 8 oyunlu mini ip parkuru, 2 adet trambolin, 2 adet krom yamaç kaydırak ve macera parkı bulunan çocuk oyun köyü inşa edildi. Ayrıca engelli çocuklar için de oyun grubu ve 20 araçlık engelli otoparkı yapıldı.

KENTSEL DONATILAR VATANDAŞLARA HİZMET VERECEK

Deniz ve yeşilin bir arada bulunduğu Darıca sahil bölgesinde çocuk, genç ve yetişkin insanların rahat edebileceği birçok kentsel donatı imalatı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri sahil bölgesine 6 adet altıgen kamelya, 9 adet Japon Çatılı Kamelya, 800 metre travers imalatı, WC imalatı, Mescit, 2 adet balık tutma iskelesi, 35 adet aydınlatma direği ve 1 adet ahşap kapı imalatı yaptı.