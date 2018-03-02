Darıca sosyal tesisi şekilleniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Darıca’da vatandaşların faydalanmaları için sosyal tesis inşa ediyor. Büyük oranda tamamlanma aşamasına gelen tesisin saha düzenleme ve peyzaj imalatlarına devam ediliyor.

Çevre düzenlemesi kapsamında granit karo zemin kaplama imalatı yapılıyor. Yapının idari bina ve restoran binasında iç işler gerçekleştiriliyor. İdari bina iç mekanlardaki kolonlara ve duvarların bir kısmında taş kaplaması devam ediyor.

HAVUZLU

Bayramoğlu Halk Plajı’nın kıyısında yer alan tesis havuz hizmeti de sunacak. Tesisin alt kısmına yapılan taş duvar içindeki merdivenler havuza inmek için kullanılacak. Tesis; hizmet binası, restoran ve mescit olmak üzere üç kısımdan oluşuyor.

ÜÇ KAT

Tesis hizmet binası zemin katı 186 metrekare -1. bodrum kat 395 metrekare -2. bodrum kat 395 metrekare olmak üzere toplam 976 metrekare alanda inşa ediliyor. Hizmet binası lokal, vip toplantı salonu, seminer salonu, personel odası, spor salonu, masaj tedavi, duş-wc-soyunma, kafeterya, mutfak, çocuk oyun-eğitim alanı, büfe, idari ofislerden oluşuyor.

RESTORAN

Tesisin restoran binası 460 metrekare olmak üzere tek kattan oluşuyor. Restoranda mutfak ve wc'ler yer alıyor. Depo, wc ve şadırvanları içerisinde bulunduran mescit ise toplam alan 110 metrekare alana sahip. Tesis binası çalışmaları tamamlandığında çevresinde yapısal ve bitkisel peyzaj işleri ile otomatik sulama sistemi yapılacak.