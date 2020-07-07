Darıca Trafik Eğitim Parkı tamamlanıyor

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, beraberinde Darıca Belediyesi meclis üyeleriyle birlikte çalışmalarda son aşamaya gelinen Trafik Eğitim Parkı’nı inceledi. Devam eden çalışmalar hakkında meclis üyelerine bilgi veren Başkan Muzaffer Bıyık, Trafik Eğitim Parkı’nda çalışmaların son aşamaya geldiğini ifade ederek yeni eğitim öğretim dönemiyle birlikte açılmasının planlandığını söyledi. Trafikteki kaza ve ihlalleri en aza indirmek adına çocukların trafik konusunda eğitimlerini sağlamak ve daha bilinçli bir nesil olmaları için çalıştıklarını ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, Milli Eğitim ile birlikte ortak çalışma yapılacağını ve işbirliği içinde olacaklarını söyledi.



ÇOCUKLAR TRAFİK KURALLARINI ÖĞRENECEK

Darıca Sırasöğütler Mahallesinde yaklaşık 4,5 bin metrekare alanda inşası devam eden ve son aşamaya gelinen Trafik Eğitim Parkı’nda, çocuklara trafik eğitimleri verilecek. Trafik Eğitim Parkı’nda, sürüş parkuru, bisiklet parkuru, yaya geçitleri, yaya üst geçitleri, sinyalize kavşak, kontrolsüz kavşak, döner kavşak, hemzemin geçit, tünel, kasisli yol, otobüs durakları, alt geçit ve üst geçit gibi trafikte önem arz eden alanlar bulunacak. Ayrıca Trafik Eğitim Parkı’nda çocuk oyun alanları, yeşil alanlar ile kafeterya ve mescit gibi bölümler de proje kapsamında hizmete açılacak.