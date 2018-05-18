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Darıca Yarı Maratonu'na büyük onur

Uluslararası Atletizm Federasyonu tarafından yol yarışlarındaki kriterlere göre belirlenen üst düzey kategorilendirme listesi açıklandı.

Darıca Yarı Maratonu'na büyük onur

18 Mayıs 2018 Cuma 10:57

Açıklanan kategoriye göre ülkemizden Vodafone İstanbul Maratonu altın, Mersin Maratonu ve Darıca Yarı Maratonu bronz etiketli yarışlar arasında yer aldı. Buna göre, IAAF Altın Etiketli Yol Yarışı kategorisinde altı yıldır bulunan Vodafone İstanbul Maratonu, bu konumunu 2018’de de sürdürdü. Bu yıl 4. kez yapılacak Uluslararası Mersin Maratonu ile yedincisi gerçekleştirilecek Uluslararası Darıca Yarı Maratonu ise IAAF’ın bronz etiketli yol yarışmaları arasına girdi. Yarışmaların değerlendirme sertifikası, IAAF tarafından müsabaka direktörlerine gönderildi.

DARICA’NIN MARKA DEĞERİ İÇİN ÖNEMLİ

Konuylailgili açıklamalarda bulunan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, "altı yıldır bir şölen havası içerisinde düzenlediğimiz Uluslararası Darıca Yarı Maratonu gerek yabancı atletlerin gerekse de milli sporcularımızın her yıl artan ilgisiyle devam ediyor. Özellikle bu yıl halkımızın katılımı bizleri çok memnun etti, bu yıl 10 bine yakın insanımızın bu güzel etkinliğe katıldığını söyleyebiliriz. Bu yarışın giderek kaliteli bir organizasyona dönüştüğünü hep birlikte gördük. Geldiğimiz noktada Uluslararası Atletizm Federasyonu tarafından yaptığımız müracaat olumlu karşılanmış olup, Mersin Maratonu ile birlikte bronz kategori sınıfına girmiş bulunuyoruz. Bu şüphesiz ki Darıca’nın marka değeri adına büyük önem arz ediyor. Artık ilçemizde dünyanın önde gelen elit atletlerini de görme fırsatı yakalayacağımızı düşünüyorum. Bunun yanı sıra ulusal ve uluslararası medyanın gözü artık üzerimizde olacak. İlçemize hayırlı olsun.” diyerek düşüncelerini açıkladı.

 

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