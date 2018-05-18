Darıca Yarı Maratonu'na büyük onur

DARICA’NIN MARKA DEĞERİ İÇİN ÖNEMLİ
Konuylailgili açıklamalarda bulunan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, "altı yıldır bir şölen havası içerisinde düzenlediğimiz Uluslararası Darıca Yarı Maratonu gerek yabancı atletlerin gerekse de milli sporcularımızın her yıl artan ilgisiyle devam ediyor. Özellikle bu yıl halkımızın katılımı bizleri çok memnun etti, bu yıl 10 bine yakın insanımızın bu güzel etkinliğe katıldığını söyleyebiliriz. Bu yarışın giderek kaliteli bir organizasyona dönüştüğünü hep birlikte gördük. Geldiğimiz noktada Uluslararası Atletizm Federasyonu tarafından yaptığımız müracaat olumlu karşılanmış olup, Mersin Maratonu ile birlikte bronz kategori sınıfına girmiş bulunuyoruz. Bu şüphesiz ki Darıca’nın marka değeri adına büyük önem arz ediyor. Artık ilçemizde dünyanın önde gelen elit atletlerini de görme fırsatı yakalayacağımızı düşünüyorum. Bunun yanı sıra ulusal ve uluslararası medyanın gözü artık üzerimizde olacak. İlçemize hayırlı olsun.” diyerek düşüncelerini açıkladı.