Darıca yerel buluşma ve istişarelere devam ediyor

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak yerel Buluşmaları ve istişare toplantısı kapsamında ilçedeki birim müdürleri, okul müdürleri, müdür yardımcıları ve okul aile birliği başkanlar ile bir araya gelerek Darıca Belediyesinin çalışmaları hakkında karşılıklı değerlendirmelerde bulundu.



Darıca Belediyesi Teras Cafe&Restaurant Sosyal Tesislerinde yapılan toplantıya Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Ak Parti İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, Emniyet Müdürü Hasan Aydoğan Ak Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Kodek, Gençlik Kolları Başkanı Cengizhan Ramazanoğlu, okul müdürleri, müdür yardımcıları ve okul aile birliği başkanları katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz Darıca’da olmak Darıca’da hizmet etmekten duyduğu mutluluğu dile getirirken, İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık ilçemizdeki eğitimle alakalı siyasi olarak üzerimize düşen ne varsa yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak yaptığı selamlama konuşmasında “200 bin nüfuslu büyük bir ilçe olan Darıcamızda eğitimle alakalı büyük sıkıntıların olmadığını her sene aldığı binlerce göçe rağmen geçmiş olduğumuz dönemlerde yaptığımız yeni okullar ile sorusuz bir şekilde eğitim veriliyor. Darıca Belediyesi olarak gerek okullarımızın fiziki durumlarının iyileştirilmesi gerekse de çocuklarımızın eğitimleri için her türlü çalışmayı yapıyoruz. Bilgi evlerimizde yavrularımızın okullarda aldığı eğitimlere ilave pekiştirici ve takviye edici eğitimler veriyoruz. Dokuz Bilgievinde 3000 öğrenciye ücretsiz olarak eğitim desteği veriyoruz.” dedi.

LİSELERİ ŞEHİRİN DIŞINA ÇIKARIYORUZ.

Ayrıca Başkan Karabacak; “ ilçemizdeki askeri alanın Bilim Sanayi Bakanlığı döneminde gösterdiği gayretli çabalar ve sonrasında Milli Savunma Bakanlığı döneminde bölge halkının özelliklede ilçemiz halkının kullanımına açılması konusu çözüme kavuşturan Sayın Başbakan Yardımcımız Fikri Işık’a teşekkür ediyorum. Bin dönüm olan askeri alanın tamamının yeşil alan kalması için çalışmalarımız devam ediyor. Alanda bulunan askeri binaların ve lojmanların bulunduğu yereler sığdıra bildiğimiz kadar lise yapıp mahalle aralarında bulunan liseleri yeni yapacağımız alana taşıyarak ilk ve ortaokul ihtiyacını bu şekilde karşılamış ve hatta daha düzenli bir hale getirmiş olacağız.”diyen Karabacak programa katılan tüm misafirlere teşekkür etti.