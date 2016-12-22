Darıca Yerinde Çözümler Üretiyor

Bu çerçevede Muhtarlıklar Müdürü Kadir Çolak öncülüğünde ilgili müdürler mahalle muhtarlarını muhtarlıklarda ziyaret ederek, mahallelerde çözülmesi gereken öncelikli konular hakkında bilgi alışverişinde bulunuyorlar.

MUHTARLARIMIZ GÖNÜLLÜ ELÇİLERİMİZ

Konuyla ilgili olarak Muhtarlıklar Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “muhtarlarla müdürlüğümüz arasında belirli periyotlar halinde yapılan toplantılarda, mahallelerde çözülmesi gereken acil konular, mahalle halkının istek, dilek ve şikayet ve beklentileri gibi değişik konularda ilgili müdürlerin de katılımıyla toplantılar düzenlenmektedir. Bu toplantılarda elde edilen verilerle mahallelerdeki çalışmalara yön verilmekte ve ilçe halkının belediye hizmetlerinden istekleri doğrultusunda azami oranda istifade etmelerine imkan sağlanmaktadır. Bu noktada katkı ve destekleri için bütün muhtarlarımıza da teşekkür ediyoruz.” denilerek Muhtarlıklar Müdürlüğü çalışmaları hakkında bilgiler aktarıldı.