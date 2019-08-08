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Darıca Zabıta bayram öncesi denetimleri artırdı

Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri Kurban Bayramı öncesi halkın sağlığını doğrudan ilgilendiren fırın ve pastanelerin imalathaneleri ile gıda üretim ve satış yerlerinde denetimlerini artırdı.

Darıca Zabıta bayram öncesi denetimleri artırdı

08 Ağustos 2019 Perşembe 09:55

Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri Kurban Bayramı öncesinde özellikle halkın sağlığını doğrudan ilgilendiren fırın ve pastanelerin imalathanelerindeki denetimlerini artırırken, ekipler işyeri ve personel temizliği başta olmak üzere ürünlerin gramajları, etiket fiyatları, yerli üretim logosunun olup olmadığı  ve imalatta kullanılan malzemelerin sağlıklı olup olmadıklarını denetleyerek, kurallara uymayan işyerlerine gerekli cezai müeyyideleri  uyguluyorlar. 

Denetimler Bayram Boyunca Devam Edecek

Yetkililer Kurban Bayramı boyunca denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceğini ifade ettiler. Özellikle gıda sektöründe hizmet veren iş yerlerinde denetimlerin  devam edeceğini belirten yetkililer, eksikliği tespit edilen işyerleri ile ilgili gerekli tutanaklar tanzim edilerek cezai işlemler uygulandığını, vatandaşların da bu noktada gördüğü eksiklikleri ilgili yerlere bildirmesi temennisinde bulundular.

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