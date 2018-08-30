Darıca Zafer Bayramı’nı Kutladı

Darıca Cumhuriyet Meydanı’nda saat 09:30 da başlayan kutlama törenine Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Darıca Belediye Başkan Vekili Metin Söylemez, siyasi partilerin ilçe başkan ve yönetimleri, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgüt temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri Atatürk Anıtına çelenklerin konulması ile başladı. Tören bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunması ve bayrağımızın göklere çekilmesi ile devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından Cumhuriyet Meydanı’ndaki tören son bulurken , Darıca Kaymakamlığı’nda protokol üyelerinin tebrikleri kabulü ve verilen kokteyl ile Zafer Bayramı etkinlikleri sona erdi.