30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri Atatürk Anıtına çelenklerin konulması ile başladı. Tören bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunması ve bayrağımızın göklere çekilmesi ile devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından Cumhuriyet Meydanı’ndaki tören son bulurken , Darıca Kaymakamlığı’nda protokol üyelerinin tebrikleri kabulü ve verilen kokteyl ile Zafer Bayramı etkinlikleri sona erdi.
Darıca Zafer Bayramı’nı Kutladı
30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Darıca'da da coşkuyla kutlandı.
30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri Atatürk Anıtına çelenklerin konulması ile başladı. Tören bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunması ve bayrağımızın göklere çekilmesi ile devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından Cumhuriyet Meydanı’ndaki tören son bulurken , Darıca Kaymakamlığı’nda protokol üyelerinin tebrikleri kabulü ve verilen kokteyl ile Zafer Bayramı etkinlikleri sona erdi.