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Darıca’da 106 parkta yenileme çalışması

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla ilçede bulunan toplam 106 parkta yenileme, boyama ve onarım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Darıca'da 106 parkta yenileme çalışması

24 Aralık 2019 Salı 15:48

Darıca Belediyesi, 2019 yılında “Daha güzel bir Darıca” anlayışıyla ilçeye modern parklar kazandırmak için çalışma başlattı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın göreve gelir gelmez verdiği talimatla ilçe genelinde bulunan bütün parklarda çalışmalar start aldı.

106 PARKTA HUMMALI ÇALIŞMA

Darıca Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Darıca’nın 14 mahallesinde bulunan 106 parkta başlatılan çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor. Parkların tamamında devam eden yenileme, bakım onarım ve boyama çalışmalarıyla bütün parklar daha modern bir hale getiriliyor. Darıcalı vatandaşların da beğenisini kazanan çalışmalar ile parklar şık ve modern görünümleriyle ailelere ve çocuklara hizmet veriyor.

YENİ PARKLAR İNŞA EDİLİYOR

Mevcut parklardaki çalışmalar aksamadan devam ederken bir yandan da ilçeye yeni ve modern parklar inşa ediliyor. Özellikle yeni nesil parklar için çalışmalarına ağırlık veren Darıca Belediyesi, ilk etapta Kazım Karabekir Mahallesi’nde iki adet yeni nesil parkın yapımına başladı. İçerisinde çocuk oyun grupları, fitness aletleri ve yürüyüş yollarının yer alacağı yeni nesil parklar, bitki ve ağaç çeşitleriyle de dikkat çekecek. Futbol, voleybol ve basketbol sahalarının yer alacağı parklar hem çocuklara, hem gençlere hem de ebeveynlere hitap edecek şekilde tasarlanıyor.







 

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