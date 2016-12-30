Darıca’da 1537 evet!

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015 yılı içerisinde hizmete açılan Adnan Menderes Kültür Merkezi içerisinde yer alan modern nikah salonlarında kıyılan nikahlarda yeni evli çiftlere takı töreni ve fotoğraf çektirmek için özel alanlar da ayrıldı. Nikah salonlarının yanı sıra Sancaktepe sosyal Tesisleri, Sevgi Parkı ve Bayramoğlu gibi doğal güzelliklerin yer aldığı alanlarda yeni evli çiftlerin tercih ettiği mekanlar oldu.

Zaman zaman vatandaşların isteklerini kırmayarak, bu mutlu günlerinde yanlarında olan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise kimi zaman nikah akitlerini gerçekleştirirken, kimi zaman da nikaha şahitlik ederek, en mutlu günlerinde yeni evli çiftlerin yanında oldu.